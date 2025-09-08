モバード、「Always in Motion. Since 1881.」キャンペーンを発表

米ニュージャージー州パラマス--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- モバード（NYSE: MOV）は、「Always in Motion. Since 1881.」キャンペーンの第2段をスタートさせます。このキャンペーンでは、モバードのアイコンであるリュダクリス、ジェシカ・アルバ、クリスチャン・マキャフリー、ジュリアン・ムーア、タイリース・ハリバートンが再び集結します。彼らは文化とその技において常に一歩先を進み続けるビジョナリーたちです。

モバード社長のマーゴット・グリンバーグは、「キャンペーン2年目を迎えた今年も、私たちはモバードの伝統とスイスのクラフトマンシップを称えつつ、当社についてのストーリーテリングをさらに深めていきます。昨年のキャンペーンをベースとして、モバードのDNAに忠実に、エスペラント語で「常に動き続ける」を意味するモバードにインスパイアされたコンセプトを展開します。今年のキャンペーンでは、モバードウォッチのデザインと精巧なディテールを紹介し、それぞれのアイコンをより親密なレンズで捉えます。そして、アイコンたちが、最新のコレクションのアイテムとともに、どのように動き、創造し、生き、そしてモバードがそれらの瞬間にどのように入り込むかを映し出します。

スチュアート・ワインコフが監督と撮影を務めたこのシネマティックな映像とポートレートは、リュダクリス、アルバ、マカフリー、そしてムーアが、ロサンゼルスにあるジョン・ロートナー設計のハーヴェイ・ハウスを舞台に撮影されました。このランドマークのミッドセンチュリー様式の外観、太陽の光が降り注ぐ室内、そして移り変わる視点は、光、動き、そしてアイコンたちが動く瞬間、そしてモバードの時計が彼らとともにどのように動くかを捉えています。

ハリバートンの撮影は、彼がチームをNBAファイナルに導いた後、ジェニファー・リビングストンによってインディアナポリスで行われました。これは、著名な建築家エヴァンス・ウーレン3世が設計したミッドセンチュリーモダンの邸宅です。ハリバートンの撮影は、ロサンゼルスでの光、空間、そしてフォルムと同じ建築的ダイアログを映し出しています。

それぞれのアイコンには、それぞれの個性と技を反映する時計が提供されました。リュダクリスは、1970年代のアーカイブにインスパイアされたデザインで、時代を超越する幾何学的形状とモダンなエッジを調和させた「BOLD Quest」でリズムと勢いを体現しています。ジェシカ・アルバとジュリアン・ムーアは、モバードの歴史にふさわしい洗練されたエレガンスを彷彿とさせる「Museum Bangle」で、意図的な瞬間における存在を主張しています。クリスチャン・マカフリーは、エレガントなデザインとスポーツにおけるパフォーマンスを融合させた「Museum Imperial」で、フォーカスと高い精度を表現しています。タイリース・ハリバートンは、躍動感、伝統、そしてモダンなビジョンを体現し、その躍動感あふれるエネルギーを、1917年のコレクションであるモバード初のスクエアウォッチをアールデコ調のライン、様式化されたアラビア数字、そして特徴的なシルエットで再解釈された「Heritage 1917」コレクションでそれを表現しています。これらの新しいコレクションは、モバードの「design in motion」という哲学を体現し、それぞれのアイテムは、モバードの揺るぎないビジョンであるモダン、ミニマリスト、そして常に動き続けるという精神、さらに今日のアイコンたちがいかに時代を形作り、イノベーションの伝統を未来へと受け継いでいるかを示しています。

このキャンペーンは、オンラインおよびソーシャルプラットフォーム、一部の店舗、そしてmovado.comで全世界で展開されており、関連する映像では、コレクションの全容をご覧いただけます。

制作関係者

クリエイティブ ディレクター：ロバート・ルッシエ（ザ・スタイル・カウンシル、パリ）

制作会社：JNプロダクションズ

ソーシャルディレクター / 写真家：マック・シュープ

ロサンゼルスでの静止画およびモーションポートレート担当：スティーブン・キッド

ロサンゼルスでのスタイリスト：ジョージ・コルティナ

インディアナでのスタイリスト：オリヴィエ・ロジャース

ロサンゼルスでのセットデザイナー：クリスティン・アーウィン

モバードについて

モバードは、1881年の創業以来、常に動き続け、常に前進してきました。モダンなデザインとイノベーションへのこだわりにより、モバードは世界有数の時計メーカーの1つとなり、144年にわたるスイスのクラフトマンシップ、デザイン、そして卓越性をその伝統としています。芸術性、イノベーション、そしてテクノロジーを巧みに融合するモバードは、100件を超える特許を取得し、世界で20の美術館に時計が展示されています。

モバード・グループについて

モバード・グループは、MOVADO®、MVMT®、OLIVIA BURTON®、EBEL®、CONCORD®、CALVIN KLEIN®、COACH®、TOMMY HILFIGER®、HUGO BOSS®、LACOSTE®ブランドの腕時計、そして一部ジュエリーやその他のアクセサリーのデザイン、調達、そして世界的な流通・販売を手掛けています。また、米国とカナダでモバード・カンパニー・ストアを運営しています。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。