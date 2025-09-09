コーペイ・クロスボーダー、国際テニス連盟の公式外国為替パートナーに指定

トロント--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 企業向け決済における世界的リーダーであるコーペイ*（NYSE：CPAY）は、コーペイのクロスボーダー事業が、テニスを統括する世界機関である国際テニス連盟（ITF）と複数年契約を締結したことを発表しました。この契約に基づき、コーペイはITFおよびデビスカップの公式外国為替パートナーを務めます。

ITFはこのパートナーシップを通じてコーペイ・クロスボーダーの革新的なソリューションを活用し、日常業務における外国為替リスクの軽減を図ることができます。また、単一のアクセスポイントからシームレスなグローバル決済管理を可能にする、コーペイの受賞歴のあるプラットフォームの恩恵も受けられます。

コーペイ・クロスボーダー・ソリューションズの最高マーケティング責任者であるブラッド・ローダーは、「コーペイが国際テニス連盟およびデビスカップの公式外国為替パートナーに指名されたことは光栄であり、大変嬉しく思います。ITF、その加盟団体、および商業パートナーは、当社の包括的で国境を越えた決済および通貨リスク管理ソリューションの恩恵を受けるものと確信しています。スポーツ、特にテニスにおいて豊富な経験を持つ私たちは、有意義な価値を提供する上で有利な立場にあります。ITFをサポートし、世界的に成長を続けるテニスに貢献できることを楽しみにしています」と述べています。

ITF会長のデビッド・ハガティ氏は、「コーペイ・クロスボーダーをITFの公式パートナーのファミリーに迎え入れることを嬉しく思います。コーペイの外国為替サービスを利用できることは、ITFおよび加盟団体にとって大きな恩恵になるでしょう。2025年以降のデビスカップの大会で、コーペイのスタッフと現場で協力し、パートナーシップをさらに推進できることを楽しみにしています」と述べています。

コーペイについて

S&P500指数に含まれる世界的な企業向け決済企業であるコーペイ(NYSE：CPAY) は、企業や個人がシンプルかつ管理された方法で経費を支払うことを支援しています。コーペイの最新の決済ソリューションにより、お客様が車両関連経費（給油代や駐車料金など）、出張経費（ホテルの予約など）、買掛金（ベンダーへの支払いなど）をより適切に管理できるようサポートします。その結果、お客様は時間を節約することができ、最終的には経費を抑えることが可能となります。コーペイ・クロスボーダーは、コーペイが所有・運営する法人グループを指しています。

コーペイにより、お支払いが簡単に。詳しくは www.corpay.com をご覧ください。

ITFについて

国際テニス連盟（ITF）はテニスの世界統括団体です。1913年に設立され、213の加盟国協会と連携しながら、将来世代へのテニスの提供を通じて、このスポーツの長期的な成長と持続可能性を確保することを目的としています。ITFは国際大会および国内大会を統括する規則や規制を監督しています。また、高く評価されているグローバルなデベロップメント・プログラム、用具やテクノロジーを監視する科学技術部門、審判員の教育と育成を監督する審判部門を通じて、世界的なテニスの発展に貢献しています。さらに、ITFワールドテニスツアーで男子、女子、ジュニアの最大1,850のトーナメントを開催し、ITFジュニアチーム大会、ITFビーチテニスワールドツアー、ユニクロ車いすテニスツアー、ITFワールドテニスマスターズツアー、そして男子および女子のテニスワールドカップであるデビスカップとビリー・ジーン・キング・カップ・バイ・ゲインブリッジ（それぞれ、テニス界で毎年開催される2大国別対抗戦）を運営しています。ITFは国際オリンピック委員会（IOC）の委託を受けてオリンピックのテニス競技、国際パラリンピック委員会（IPC）の委託を受けてパラリンピックの車いすテニス競技、およびオリンピックとパラリンピックにおける両競技の予選の運営を担当しています。詳細はwww.itftennis.comをご覧ください。

*この記事における「コーペイ」は、主にCorpay, Inc.のクロスボーダー部門を指します（https://www.corpay.com/cross-border）。コーペイ・クロスボーダーに属する企業の完全なリストは、https://www.corpay.com/complianceでご覧いただけます。

