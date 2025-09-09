Stratly dévoile une puissante solution de gestion multibranches pour aider les organisations à but non lucratif à évoluer en toute confiance

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Stratly, une plateforme de gestion des dons de premier plan pour la croissance à but non lucratif, est fier d'annoncer le lancement de sa dernière innovation : un système de gestion multibranches conçu pour aider les organisations à but non lucratif à faire évoluer leurs activités au fur et à mesure de leur expansion dans les communautés.

Au fur et à mesure que les organisations à but non lucratif se développent, les défis opérationnels se multiplient : sans la bonne structure, la gestion de plusieurs équipes, programmes et régions peut rapidement entraîner des inefficacités. Des équipes déconnectées, des données dispersées et des processus incohérents peuvent rendre la mise à l'échelle encore plus difficile. La nouvelle solution de Stratly élimine ces points d'achoppement en réunissant tous les éléments au sein d'une plateforme unifiée, créant ainsi un point de référence unique. Cela permet aux organisations axées sur la mission de gérer efficacement plusieurs branches, d'améliorer la collaboration et de rester alignées et efficaces sur tous les sites.

« La croissance devrait être passionnante, pas chaotique », déclare Avo Muradyan, cofondateur de Stratly. « Notre nouvelle solution permet aux organisations à but non lucratif de se mettre à l'échelle avec clarté, de donner aux succursales locales l’autonomie dont elles ont besoin et de maintenir la cohérence dans tous les domaines, tout en gardant leur mission au centre des efforts. »

Le système de gestion multibranches de Stratly offre des caractéristiques clés telles que :

des opérations rationalisées sur tous les sites

une prise de décision et une prestation de services plus rapides

le renforcement de la réactivité locale et de la programmation personnalisée

le développement du leadership et la responsabilisation dans l'ensemble des branches

une infrastructure évolutive pour les données, la communication et la supervision

Cette solution établit un équilibre parfait entre stratégie centralisée et autonomie locale, permettant aux organisations à but non lucratif de rester agiles tout en maintenant une transparence et un contrôle complets.

Avec ce lancement, Stratly renforce sa mission de simplifier et de renforcer la gestion à but non lucratif, afin que les organisations puissent se concentrer sur la création d'un impact réel et mesurable, là où cela compte le plus.

À propos de Stratly

Stratly est une plateforme de gestion des dons et des opérations spécialement conçue pour les organisations à but non lucratif. Du suivi des dons à la gestion des événements, en passant par l'élaboration de rapports et la coordination multibranches, Stratly fournit les infrastructures dont les organisations ont besoin pour se développer avec confiance et efficacité.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.