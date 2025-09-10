Alianza estratégica entre Promega y Watchmaker Genomics para avanzar en el análisis molecular con transcriptasa inversa de última generación

MADISON (Wisconsin) y BOULDER (Colorado)--(BUSINESS WIRE)--Promega Corporation ha firmado una alianza estratégica con Watchmaker Genomics para obtener la licencia de una nueva transcriptasa inversa modificada genéticamente. Diseñada para mejorar la precisión y la sensibilidad en los análisis del ARN, esta enzima potenciará la capacidad de Promega de fabricar y suministrar soluciones tanto de catálogo como personalizadas para aplicaciones moleculares en entornos clínicos, terapéuticos y farmacéuticos.

“La enzima de Watchmaker ofrece una combinación de atributos que marcan un nuevo punto de referencia para el rendimiento de la transcriptasa inversa”, afirma Sara Mann, vicepresidenta de Excelencia Comercial de Promega. “Al incorporarla a nuestra cartera, ofrecemos a los clientes una potente herramienta que mejora la precisión y la sensibilidad de los análisis basados en ARN”.

Esta alianza marca el inicio de una colaboración ampliada entre Watchmaker Genomics y Promega. Ambas empresas han asumido el compromiso de desarrollar tecnologías enzimáticas de última generación que respondan a las necesidades cambiantes del diagnóstico molecular y la investigación en ciencias biológicas.

Diseñada para ofrecer precisión en la clínica y la investigación

Desarrollada con la plataforma de ingeniería de proteínas patentada por Watchmaker, la transcriptasa inversa refleja los mismos principios de diseño de precisión que sustentan la cartera de reactivos de secuenciación de próxima generación (NGS) de Watchmaker y ofrece ventajas de rendimiento que la distinguen en el avance de las aplicaciones de análisis molecular. Las características de la enzima incluyen:

Termostabilidad líder en el sector para una síntesis eficiente de ADN complementario a temperaturas elevadas.

Tolerancia excepcional a los inhibidores para muestras difíciles.

Mejor procesividad que permite aumentar la sensibilidad en objetivos con poca abundancia.

“Esta enzima mejorará significativamente la precisión y la confiabilidad del análisis del ARN en los laboratorios de diagnóstico e investigación”, señala Brian Kudlow, director científico de Watchmaker Genomics. “Esta colaboración pone de manifiesto el potencial de nuestra plataforma de ingeniería enzimática para ofrecer soluciones genómicas especializadas”.

El acuerdo amplía la cartera de análisis de ácidos nucleicos de Promega con una transcriptasa inversa que ofrece la sensibilidad, solidez y reproducibilidad necesarias para las aplicaciones clínicas, terapéuticas y farmacéuticas/biotecnológicas más exigentes de la actualidad.

Más información sobre Promega en www.promega.com.

Más información sobre Watchmaker Genomics en www.watchmakergenomics.com

Acerca de Promega Corporation

Promega Corporation es un referente en el suministro de soluciones innovadoras y asistencia técnica para el sector de las ciencias biológicas. La cartera de la empresa, que incluye más de 4000 productos, da soporte a una amplia gama de trabajos en ciencias biológicas en áreas como la biología celular, el análisis de ADN, ARN y proteínas, el desarrollo de fármacos, la identificación humana y el diagnóstico molecular. Estas herramientas y tecnologías han ampliado sus aplicaciones en los últimos 45 años y hoy en día son utilizadas por científicos y técnicos en laboratorios para investigación académica y gubernamental, medicina forense, productos farmacéuticos, diagnóstico clínico y pruebas veterinarias, agrícolas y medioambientales. Promega tiene su sede en Madison, Wisconsin (EE. UU.), sucursales en 16 países y más de 50 distribuidores en todo el mundo. Más información en promega.com

Acerca de Watchmaker Genomics

Watchmaker Genomics es una empresa dedicada a las ciencias biológicas pionera en el campo de la ingeniería de enzimas de alto rendimiento para lograr avances en genómica, diagnóstico molecular y biología sintética. Aprovechando la evolución dirigida avanzada y la precisión en el diseño de proteínas, Watchmaker desarrolla las mejores enzimas de su clase que mejoran la precisión, la sensibilidad y la eficiencia de la secuenciación de próxima generación (NGS) y los flujos de trabajo de los análisis moleculares. Con sede en Boulder, Colorado, la empresa se asocia con investigadores líderes, desarrolladores de diagnósticos y empresas de biotecnología para ampliar los límites de la biología molecular.

Para obtener más información, visite http://www.watchmakergenomics.com.

