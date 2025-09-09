-

Corpay Cross-Border benoemd tot officiële FX-partner van de Internationale Tennisfederatie

Biedt toegang tot oplossingen voor valutarisicobeheer en grensoverschrijdende betalingen

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY), een wereldwijde leider op het gebied van zakelijke betalingen, heeft vandaag bekendgemaakt dat zijn Cross-Border-divisie een meerjarige overeenkomst heeft gesloten met de International Tennis Federation (ITF), de wereldwijde tennisfederatie. Op grond van deze overeenkomst wordt Corpay de officiële valutapartner van zowel de ITF als de Davis Cup.

Via dit partnerschap kan de ITF de innovatieve oplossingen van Corpay Cross-Border gebruiken om het valutarisico in de dagelijkse bedrijfsvoering te beperken. Daarnaast profiteren ze van het bekroonde platform van Corpay, dat naadloos wereldwijd betalingsbeheer vanaf één toegangspunt mogelijk maakt.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contact voor Corpay:
Brad Loder
Chief Marketing Officer
Corpay Cross-Border Solutions
+1 (647) 627-6635
brad.loder@corpay.com

ITF-contact:
Neem voor meer informatie contact op met: communications@itftennis.com

