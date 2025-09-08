-

Movado präsentiert die Kampagne „Always in Motion. Since 1881.”

Die Kampagne feiert mit den Movado Icons von den Archiven inspirierte Kollektionen

video: Stuart Winecoff

PARAMUS, New Jersey--(BUSINESS WIRE)--Movado (NYSE: MOV) eröffnet das zweite Kapitel seiner Kampagne Always in Motion. Since 1881. Die Kampagne bringt die Movado Icons — Ludacris, Jessica Alba, Christian McCaffrey, Julianne Moore und Tyrese Haliburton — wieder zusammen: Visionäre, die auch in Zukunft das Tempo in der Kultur und in ihrem jeweiligen Metier vorgeben werden.

„Auch im zweiten Jahr wollen wir unser Storytelling fortführen, indem wir das Erbe von Movado und die Schweizer Handwerkskunst würdigen“, so Margot Grinberg, President von Movado. „Wir bauen auf unserer Vorjahreskampagne auf und bleiben unserer DNA mit einem Konzept treu, das von der Bedeutung von Movado in Esperanto, „immer in Bewegung“, inspiriert ist. Im Mittelpunkt dieser Kampagne stehen das Design und die filigranen Details unserer Uhren und wir fangen das Wesen unserer Icons durch eine intimere Linse ein. In Kombination mit einem Modell aus unserer neuesten Kollektion wird in dieser Kampagne sichtbar, wie sich unsere Icons bewegen, wie sie kreieren, wie sie leben und wie Movado in diese Momente eingebunden ist.“

Die filmischen Aufnahmen und Porträts, die unter der Regie und mit den Fotografien von Stuart Winecoff entstanden sind, begleiten Ludacris, Alba, McCaffrey und Moore durch John Lautners Harvey House in Los Angeles. Das Mid-Century-Design dieses Wahrzeichens, die sonnendurchfluteten Interieurs und die wechselnden Perspektiven fangen das Licht, die Bewegung und die Gesten der Icons im jeweiligen Augenblick ein — und wie sich die Uhren von Movado mit ihnen bewegen.

Haliburton, der sein Team kürzlich bis in die NBA Finals geführt hatte, wurde von Jennifer Livingston in Indianapolis in einer modernen Mid-Century-Residenz fotografiert, die vom renommierten Architekten Evans Woollen III entworfen wurde. Die Bilder von Haliburton spiegeln denselben architektonischen Dialog zwischen Licht, Raum und Form wider, der auch die in Los Angeles aufgenommenen Bilder prägt.

Jede der Icons trägt eine Uhr, die ihre Individualität und ihr Talent widerspiegelt. Ludacris zeigt Rhythmus und Dynamik mit der BOLD Quest, einem von den 1970er Jahren inspirierten Design, das zeitlose Geometrie mit modernem Flair in Einklang bringt. Jessica Alba und Julianne Moore bewegen sich bewusst, sind präsent im Hier und Jetzt und tragen die Museum Bangle, die an die raffinierte Eleganz erinnert, die in der Geschichte von Movado verankert ist. Christian McCaffrey verbindet mit der Museum Imperiale, die elegantes Design und sportliche Leistung vereint, Fokus und Präzision. Tyrese Haliburton verkörpert Bewegung, Tradition und eine moderne Vision. Seine dynamische Energie zeigt sich eindrucksvoll in der Heritage 1917-Kollektion, einer Neuinterpretation der ersten quadratischen Uhr von Movado, die 1917 mit Art-Déco-Linien, stilisierten arabischen Ziffern und einer unverwechselbaren Silhouette eingeführt wurde. Diese neuen Kollektionen verkörpern Movados Philosophie von Design in Bewegung. Jedes Modell ist Ausdruck von Movados fortwährender Vision – modern, minimalistisch und stets in Bewegung – und feiert, wie die heutigen Icons die Gegenwart prägen und zugleich das Erbe der Innovation weiterführen.

Die Kampagne wird weltweit auf digitalen und sozialen Plattformen, in ausgewählten Einzelhandelsgeschäften und auf movado.com ausgespielt und lädt das Publikum ein, sich die Filme anzusehen und die Kollektionen in ihrer Gesamtheit zu entdecken.

CREDITS

  • Creative Director: Robert Lussier, The Style Council, Paris
  • Produktionsfirma: JN Productions
  • Social Director / Fotograf: Mac Shoop
  • Los Angeles – Stills und filmische Porträts: Stephen Kidd
  • Stylist Los Angeles: George Cortina
  • Stylist Indiana: Olivier Rogers
  • Set Designer Los Angeles: Christine Irwin

Über Movado

Movado ist seit 1881 immer in Bewegung und richtet seinen Blick dabei stets in die Zukunft. Sein Bekenntnis zu modernem Design und seine Innovationskraft haben Movado zu einem der weltweit führenden Uhrenhersteller gemacht, der stolz auf eine 144-jährige Tradition der Schweizer Handwerkskunst, des Designs und der Exzellenz zurückblicken kann. Movado vereint auf meisterhafte Weise Kunstfertigkeit, Innovation und Technologie, hat über 100 Patente angemeldet und seine Uhren sind in 20 Museen weltweit ausgestellt.

Über die Movado Group

Die Movado Group, Inc. entwirft, beschafft, vertreibt und verkauft weltweit Uhren der Marken MOVADO®, MVMT®, OLIVIA BURTON®, EBEL®, CONCORD®, CALVIN KLEIN®, COACH®, TOMMY HILFIGER®, HUGO BOSS® und LACOSTE® sowie in geringerem Umfang Schmuck und sonstige Accessoires. Außerdem betreibt das Unternehmen Movado Company Stores in den Vereinigten Staaten und Kanada.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

