Qualcomm y BMW Group presentan un innovador sistema de conducción autónoma con una pila de software desarrollada conjuntamente
Aspectos destacados:
- El sistema de conducción autónoma Snapdragon Ride Pilot, basado en IA y alimentado por el sistema de chips Snapdragon Ride y una nueva pila de software de conducción autónoma desarrollada conjuntamente, hace su debut en el nuevo BMW iX3 en la feria IAA Mobility 2025.
- El sistema está validado en 60 países de distintos continentes y se prevé que esté disponible en más de 100 en 2026.
- Plataforma escalable con el que se puede crear un sistema de seguridad activa rentable con una sola cámara y ampliarlo posteriormente para una conducción autónoma urbana y en carretera L2+ con varias cámaras y radares.
- La pila basada en datos se actualiza constantemente gracias a la información procedente de flotas mundiales, con la ayuda de un sistema de volante de datos basado en la nube.
Contacts
Información de contacto de Qualcomm:
Clare Conley, Relaciones con los medios
Teléfono: 1-858-845-5959
Correo electrónico: corpcomm@qualcomm.com
Mauricio López-Hodoyan, Relaciones con los inversores
Teléfono: 1-858-658-4813
Correo electrónico: ir@qualcomm.com
