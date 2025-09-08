Qualcomm et BMW Group dévoilent un système de conduite automatisée révolutionnaire grâce à une pile logicielle développée conjointement

SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--NASDAQ : QCOM

Points clés :

Le système de conduite automatisée Snapdragon Ride Pilot, basé sur l’IA et alimenté par les systèmes sur puce Snapdragon Ride et une nouvelle pile logicielle de conduite automatisée développée conjointement, fait ses débuts dans la toute nouvelle BMW iX3 à l’IAA Mobility 2025.

Ce système est validé dans 60 pays à travers le monde et devrait être disponible dans plus de 100 pays d’ici 2026.

Plateforme évolutive permettant un système de sécurité active à caméra unique rentable et pouvant être étendu à des fonctions de conduite automatisée L2+ sur autoroute et en ville à plusieurs caméras et radars.

La pile basée sur les données est continuellement mise à jour avec les informations provenant des flottes mondiales, grâce à un système de volant de données basé sur le cloud.

Snapdragon Ride Pilot est désormais proposé par Qualcomm à tous les constructeurs automobiles et fournisseurs de premier rang mondiaux.

Qualcomm Technologies, Inc. (NASDAQ : QCOM) et le groupe BMW ont présenté aujourd’hui Snapdragon Ride Pilot, le nouveau système de conduite automatisée (AD) des deux entreprises, fruit d’une collaboration de trois ans. Ce système AD de pointe est basé sur les systèmes sur puce (SoC) Snapdragon Ride™ de Qualcomm Technologies et utilise la pile logicielle Snapdragon Ride AD de pointe développée conjointement par les deux sociétés. Le système est conçu pour répondre aux normes de sécurité les plus strictes et prend en charge les niveaux AD allant du programme d’évaluation des voitures neuves (NCAP) d’entrée de gamme aux capacités de navigation autoroutière et urbaine de niveau 2+ en pilote automatique (NOA). Snapdragon Ride Pilot a fait ses débuts mondiaux aujourd’hui dans la toute nouvelle BMW iX3, le premier véhicule de série de la Neue Klasse de BMW, qui a été validé pour une utilisation dans plus de 60 pays et devrait être étendu à plus de 100 pays en 2026. Snapdragon Ride Pilot est désormais disponible pour tous les constructeurs automobiles mondiaux et les fournisseurs de premier rang via Qualcomm Technologies.

Le développement de la pile logicielle Snapdragon Ride AD dans Snapdragon Ride Pilot témoigne d’une collaboration mondiale, avec plus de 1 400 spécialistes de diverses régions, notamment d’Allemagne, des États-Unis, de Suède, de Roumanie et du centre d’essai AD de BMW en République tchèque, qui ont travaillé ensemble pendant trois ans pour donner vie à cette technologie.

« Notre collaboration avec l’équipe d’ingénieurs de classe mondiale de BMW a été véritablement transformatrice, nous permettant de construire un système de classe mondiale qui est désormais disponible pour apporter les avantages de la sécurité et du confort de la conduite automatisée aux consommateurs de toutes les régions et de tous les niveaux de véhicules », déclare Nakul Duggal, directeur général du groupe, division Automotive and Industrial & Embedded IoT chez Qualcomm Technologies, Inc. « Ensemble, nous avons créé Snapdragon Ride Pilot, un système d’aide à la conduite révolutionnaire qui privilégie la sécurité et établit une nouvelle norme pour l’industrie. Nous sommes ravis de voir ce système prendre vie dans la BMW iX3, soutenant ainsi la vision de BMW en matière de conduite intelligente et sûre, et nous prévoyons que son adoption généralisée ouvrira une nouvelle ère d’innovation et d’excellence dans les solutions de mobilité. »

« En collaboration avec Qualcomm Technologies, nous avons créé un système révolutionnaire qui contribue de manière significative au grand bond technologique que nous réalisons avec notre Neue Klasse », déclare Mihiar Ayoubi, vice-président principal du développement de l’expérience de conduite chez BMW Group. « Cette collaboration nous a permis de développer un système d’aide à la conduite de pointe, établissant ainsi une nouvelle référence. Intelligence, symbiose et sécurité sont au cœur de la philosophie de BMW en matière d’ADAS (systèmes avancés d’aide à la conduite) : notre nouvelle BMW iX3 offrira ces qualités à un niveau sans précédent. »

Présentation de la pile logicielle Snapdragon Ride AD

La pile logicielle Snapdragon Ride AD comprend une pile de perception développée par Qualcomm Technologies et un moteur de politique de conduite codéveloppé avec BMW. Elle est conçue pour permettre aux constructeurs automobiles et aux fournisseurs de premier rang de créer des solutions évolutives avec flexibilité, économies et rapidité de mise sur le marché, avec leur propre politique de conduite ou avec une plateforme clé en main.

La pile est structurée en plusieurs couches, notamment :

Perception à 360 degrés : le système utilise une pile de vision basée sur une caméra pour la détection d’objets, la vue panoramique, la reconnaissance des voies, l’interprétation des panneaux de signalisation, l’aide au stationnement, la surveillance du conducteur et la cartographie. Les performances de perception sont améliorées grâce à une perception de bas niveau utilisant une architecture à vue aérienne (BEV) et de nouvelles méthodes d’extraction d’informations à partir de caméras fish-eye. La perception de bas niveau entre la caméra et le radar est conçue pour réduire la latence de suivi, optimiser les performances du système dans les scénarios de sécurité active et détecter les intersections urbaines complexes. Afin d’améliorer l’efficacité informatique, une conception conjointe du matériel et des logiciels ainsi qu’une recherche d’architecture réseau sont appliquées pour gérer les ressources informatiques et la bande passante mémoire.

le système utilise une pile de vision basée sur une caméra pour la détection d’objets, la vue panoramique, la reconnaissance des voies, l’interprétation des panneaux de signalisation, l’aide au stationnement, la surveillance du conducteur et la cartographie. Les performances de perception sont améliorées grâce à une perception de bas niveau utilisant une architecture à vue aérienne (BEV) et de nouvelles méthodes d’extraction d’informations à partir de caméras fish-eye. La perception de bas niveau entre la caméra et le radar est conçue pour réduire la latence de suivi, optimiser les performances du système dans les scénarios de sécurité active et détecter les intersections urbaines complexes. Afin d’améliorer l’efficacité informatique, une conception conjointe du matériel et des logiciels ainsi qu’une recherche d’architecture réseau sont appliquées pour gérer les ressources informatiques et la bande passante mémoire. Approche axée sur la sécurité : Snapdragon Ride Pilot accorde la priorité à la sécurité grâce à un engagement sans faille envers les normes ASIL (Automotive Safety Integrity Levels) et FuSa (Functional Safety), garantissant la conformité aux dernières réglementations en matière de sécurité, notamment NCAP, FMVSS127 et DCAS. Snapdragon Ride Pilot répond également aux exigences de sécurité des fonctionnalités prévues (SOTIF) et intègre des mesures de cybersécurité robustes, notamment un chiffrement multicouche et une détection des menaces, afin de protéger contre les menaces potentielles.

Snapdragon Ride Pilot accorde la priorité à la sécurité grâce à un engagement sans faille envers les normes ASIL (Automotive Safety Integrity Levels) et FuSa (Functional Safety), garantissant la conformité aux dernières réglementations en matière de sécurité, notamment NCAP, FMVSS127 et DCAS. Snapdragon Ride Pilot répond également aux exigences de sécurité des fonctionnalités prévues (SOTIF) et intègre des mesures de cybersécurité robustes, notamment un chiffrement multicouche et une détection des menaces, afin de protéger contre les menaces potentielles. Conduite avancée adaptée au contexte : utilise un équilibre entre des modèles basés sur des règles et des modèles basés sur l’IA pour la prédiction et la planification du comportement afin de permettre une gestion sûre des scénarios de conduite complexes.

Le développement et les tests de la pile sont pris en charge par l’usine de données et de simulation, un composant clé de Snapdragon Ride. Cette chaîne d’outils intègre des données réelles à la génération de données synthétiques et à des simulations basées sur l’IA afin de créer un ensemble robuste et diversifié de scénarios de conduite, améliorant ainsi la formation et les tests des modèles automobiles. Les capacités de l’usine permettent le développement rapide de logiciels de conduite automatisée capables de faire face à des scénarios complexes du monde réel.

Snapdragon Ride Pilot prend en charge les mises à jour en direct (OTA) et est entièrement personnalisable via le SDK Snapdragon Ride, ce qui donne aux constructeurs automobiles la flexibilité nécessaire pour adapter leurs solutions à tous les segments de véhicules. La pile logicielle exploite les données de la flotte pour évoluer et offrir une sécurité et un confort accrus tout au long de la durée de vie du véhicule.

La plateforme Snapdragon Ride alimente la conduite automatisée dans la Neue Klasse de BMW

Le système ADAS de la toute nouvelle BMW iX3 est basé sur Snapdragon Ride, qui intègre des systèmes sur puce (SoC) haute performance de qualité automobile pour le traitement centralisé des données des capteurs, des modules de vision par ordinateur avancés pour la perception et la pile logicielle Snapdragon Ride Automated Driving développée en collaboration avec BMW, y compris les politiques de conduite et les garde-fous de sécurité.

Le système de conduite automatisée de la BMW iX3 offre des fonctionnalités avancées, notamment :

Changement de voie et dépassement contextuels : le système initie des manœuvres en fonction de signaux subtils du conducteur, tels que des regards dans le rétroviseur ou des mouvements du volant.

le système initie des manœuvres en fonction de signaux subtils du conducteur, tels que des regards dans le rétroviseur ou des mouvements du volant. Changement de voie actif et assistant autoroutier : conduite mains libres sur les réseaux routiers approuvés.

: conduite mains libres sur les réseaux routiers approuvés. L’écosystème fournit une aide au stationnement avec détection des places de stationnement basée sur l’IA et une surveillance de l’habitacle par caméra

Le « supercerveau de la conduite automatisée » de BMW, un ordinateur central intelligent alimenté par les SoC Snapdragon Ride, combine des fonctions de conduite automatisée et offre une puissance de calcul 20 fois supérieure à celle de la génération précédente. Ce système utilise une architecture unifiée qui comprend un ensemble de caméras haute définition de 8 mégapixels et 3 mégapixels et de capteurs radar permettant une couverture à 360 degrés et, associé à une cartographie haute définition et à une localisation GNSS précise, il constitue un système robuste qui contribue à une conduite automatisée sûre et fiable.

La BMW iX3 est également équipée du chipset V2X 200 de Qualcomm Technologies pour prendre en charge les communications véhicule-à-tout (V2X) afin d’améliorer la sécurité. Les communications V2X permettent aux véhicules de « voir » et « entendre » au-delà des capteurs ADAS à portée visuelle, ce qui contribue à réduire les collisions en détectant les risques invisibles grâce à une communication directe entre les véhicules et leur environnement, comme les infrastructures routières, les piétons et les autres usagers de la route.

Pour en savoir plus sur nos solutions système Snapdragon Ride, rendez-vous ici ou rendez-nous visite au salon IAA Mobility 2025, hall A2, stand C01, à partir du lundi 8 septembre.

À propos de Qualcomm

Qualcomm innove sans relâche pour offrir une informatique intelligente partout, aidant ainsi le monde à relever certains de ses défis les plus importants. Forts de nos 40 années d’expertise technologique dans la création d’innovations qui ont marqué leur époque, nous proposons une large gamme de solutions basées sur notre intelligence artificielle de pointe, notre informatique haute performance et basse consommation, et notre connectivité inégalée. Nos plateformes Snapdragon® offrent des expériences extraordinaires aux consommateurs, et nos produits Qualcomm Dragonwing™ permettent aux entreprises et aux industries d’atteindre de nouveaux sommets. En collaboration avec nos partenaires de l’écosystème, nous rendons possible la transformation numérique de nouvelle génération afin d’enrichir les vies, d’améliorer les entreprises et de faire progresser les sociétés. Chez Qualcomm, nous sommes au service du progrès humain.

Qualcomm Incorporated comprend notre activité de licence, QTL, et la majeure partie de notre portefeuille de brevets. Qualcomm Technologies, Inc. est une filiale de Qualcomm Incorporated qui gère, avec ses filiales, la quasi-totalité de nos fonctions d’ingénierie et de recherche et développement, ainsi que la quasi-totalité de nos produits et services, y compris notre activité de semi-conducteurs QCT. Les produits de marque Snapdragon et Qualcomm sont des produits de Qualcomm Technologies, Inc. et/ou de ses filiales. Les brevets de Qualcomm sont concédés sous licence par Qualcomm Incorporated.

Les produits de marque Snapdragon et Qualcomm sont des produits de Qualcomm Technologies, Inc. et/ou de ses filiales.

Qualcomm, Qualcomm Dragonwing et Snapdragon sont des marques commerciales ou des marques déposées de Qualcomm Incorporated.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.