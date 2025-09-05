Qualcomm e BMW Group presentano un sistema innovativo di guida automatica con stack di software sviluppato congiuntamente

SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--NASDAQ: QCOM

Punti salienti:

Snapdragon Ride Pilot Automated Driving System abilitato all'AI, alimentato dal sistema su chip Snapdragon Ride e un nuovo stack di software per la guida automatica sviluppato congiuntamente, debutta nel nuovissimo BMW iX3 all'IAA Mobility 2025.

Il sistema è convalidato in 60 Paesi di tutto il mondo e si prevede che diventerà disponibile in oltre 100 Paesi entro il 2026.

La piattaforma scalabile permette un sistema di sicurezza attivo a telecamera singola efficiente in termini di costi ed è scalabile fino ad offrire funzioni di guida automatica L2+ in città e in autostrada con telecamere multiple e radar multipli.

Lo stack basato sui dati viene continuamente aggiornato con informazioni provenienti da flotte globali, supportato da un sistema flywheel di dati su base cloud.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.