Qualcomm en BMW Group onthullen baanbrekend geautomatiseerd rijsysteem met gezamenlijk ontwikkelde softwarestack
Qualcomm en BMW Group onthullen baanbrekend geautomatiseerd rijsysteem met gezamenlijk ontwikkelde softwarestack
SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--NASDAQ: QCOM
Hoogtepunten:
- Het AI-gestuurde Snapdragon Ride Pilot Automated Driving System, aangedreven door Snapdragon Ride-system-on-chips en een nieuwe, gezamenlijk ontwikkelde softwarepakket voor geautomatiseerd rijden, debuteert in de geheel nieuwe BMW iX3 op de IAA Mobility 2025.
- Het systeem is gevalideerd in 60 landen wereldwijd en het is de bedoeling dat het in 2026 in meer dan 100 landen beschikbaar is.
- Schaalbaar platform dat een kostenefficiënt actief veiligheidssysteem met één camera mogelijk maakt en kan worden uitgebreid tot een systeem met meerdere camera's en meerdere radars voor L2+ geautomatiseerd rijden op snelwegen en in de stad.
- De datagestuurde stack wordt continu bijgewerkt met informatie van wereldwijde vloten, ondersteund door een cloudgebaseerd data flywheel-systeem.
