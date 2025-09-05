Qualcomm en BMW Group onthullen baanbrekend geautomatiseerd rijsysteem met gezamenlijk ontwikkelde softwarestack

SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--NASDAQ: QCOM

Hoogtepunten:

Het AI-gestuurde Snapdragon Ride Pilot Automated Driving System, aangedreven door Snapdragon Ride-system-on-chips en een nieuwe, gezamenlijk ontwikkelde softwarepakket voor geautomatiseerd rijden, debuteert in de geheel nieuwe BMW iX3 op de IAA Mobility 2025.

Het systeem is gevalideerd in 60 landen wereldwijd en het is de bedoeling dat het in 2026 in meer dan 100 landen beschikbaar is.

Schaalbaar platform dat een kostenefficiënt actief veiligheidssysteem met één camera mogelijk maakt en kan worden uitgebreid tot een systeem met meerdere camera's en meerdere radars voor L2+ geautomatiseerd rijden op snelwegen en in de stad.

De datagestuurde stack wordt continu bijgewerkt met informatie van wereldwijde vloten, ondersteund door een cloudgebaseerd data flywheel-systeem.

