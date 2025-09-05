-

Andersen Consulting colabora con MJB Technology Solutions para impulsar las capacidades de transformación digital

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting refuerza su plataforma de transformación digital mediante una colaboración con la empresa canadiense MJB Technology Solutions, especializada en la plataforma ServiceNow, inteligencia artificial, análisis y transformación de TI.

Fundada en 2002, MJB Technology Solutions diseña y ofrece software personalizado, plataformas digitales y sistemas operativos a clientes de sectores como la banca, las telecomunicaciones y la fabricación. Las capacidades principales de la empresa incluyen servicios integrales de ServiceNow, así como soluciones basadas en IA, inteligencia empresarial y análisis, y estrategia de TI digital, lo que le permite ofrecer resultados cuantificables y valor a largo plazo de forma constante.

“Llevamos dos décadas ofreciendo soluciones específicas que ayudan a nuestros clientes a abordar retos críticos para sus negocios”, declaró Mark Bains, director ejecutivo de MJB Technology Solutions. “Nuestra colaboración con Andersen Consulting marca un nuevo capítulo en nuestra forma de ampliar la innovación a escala global, sin dejar de ser fieles a nuestros valores de integridad, confianza e impacto”.

Mark L. Vorsatz, presidente mundial y director ejecutivo de Andersen, añadió: “MJB cuenta con un sólido historial de ejecución en entornos de TI empresariales y tecnologías emergentes. Su amplia experiencia en ServiceNow, IA y análisis aportará profundidad a nuestra plataforma y nos permitirá ofrecer soluciones más ágiles e inteligentes a los clientes que buscan una transformación basada en la tecnología”.

Andersen Consulting es una consultora global que ofrece un conjunto completo de servicios que van desde la estrategia corporativa, los negocios, la tecnología y la transformación de la IA, hasta las soluciones de capital humano. Andersen Consulting se integra con el modelo de servicio multidimensional de Andersen Global, ofreciendo experiencia de clase mundial en consultoría, impuestos, legal, valoración, movilidad global y asesoramiento en una plataforma que cuenta con más de 20 000 profesionales en todo el mundo y está presente en más de 600 ciudades a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad limitada y ofrece soluciones de consultoría a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras en todo el mundo.

