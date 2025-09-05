Curatis étend ses activités de distribution avec Phoenix Labs et enregistre jusqu’à 5 millions CHF de revenus annuels supplémentaires

LIESTAL, Suisse--(BUSINESS WIRE)--Curatis Holding AG (SIX : CURN, « Curatis ») annonce la signature d’un nouveau contrat de distribution avec Phoenix Labs (Irlande) pour quatre produits en Suisse.

Croissance significative du chiffre d’affaires grâce à de nouveaux produits

Curatis a signé un contrat avec Phoenix Labs (Irlande) pour distribuer quatre produits dans les domaines de la gestion de la douleur et de l’urologie en Suisse, à compter d’octobre 2025. Ces produits ont généré un chiffre d’affaires d’environ 5 millions CHF en Suisse en 2024. En tant que titulaire de l’autorisation de mise sur le marché, Curatis sera responsable de tous les services réglementaires, de qualité et de pharmacovigilance pour le compte de Phoenix Labs en Suisse.

À propos de Curatis :

Curatis Holding AG est une société cotée en bourse (CURN.SW) spécialisée dans le développement avancé et la commercialisation de médicaments pour les maladies rares et les soins spécialisés. Curatis dispose d’un portefeuille de vente de plus de 40 produits et d’un pipeline de médicaments orphelins et spécialisés Plus d’informations sont disponibles sur le site Web www.curatis.com.

