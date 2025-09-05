Rigaku s'associe à deux partenaires pour créer le centre d'innovation RIGAKU/JEOL-iCeMS et conclure un accord de coopération

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Le 4 septembre 2025, Rigaku Corporation, partenaire mondial dans le domaine des systèmes d'analyse par rayons X et société du groupe Rigaku Holdings Corporation (siège social : Akishima, Tokyo ; président et président-directeur général : Jun Kawakami ; ci-après « Rigaku ») ; l'université de Kyoto (campus principal : Kyoto ; Nagahiro Minato, président ; ci-après « l'université de Kyoto ») et JEOL Ltd. (siège social : Akishima, Tokyo ; président et président-directeur général : Izumi Oi, ci-après « JEOL ») ont conclu un accord visant à créer une organisation dédiée à l'innovation ouverte. L'objectif de cette initiative est de profiter des forces de chacun, de mener des activités conjointes de recherche et développement et de former du personnel qualifié.

Le nouveau centre d'innovation RIGAKU/JEOL-iCeMS est un centre de recherche commun fondé au sein du centre d'analyse de l'Institut des sciences intégrées des cellules et des matériaux (iCeMS de l'université de Kyoto).

Le centre d'innovation RIGAKU/JEOL-iCeMS appliquera des méthodes innovantes d'analyse de la structure moléculaire, axées sur la diffraction des faisceaux d'électrons des nanocristaux. En particulier, le centre de recherche conjoint fournira un environnement de mesure permettant d'accélérer la recherche de fonctions dans les nouveaux matériaux, à l'aide d'outils tels que XtaLAB Synergy-ED. (XtaLAB Synergy-ED est une plateforme de diffraction et d'intégration d'électrons radicalement nouvelle qui intègre la technologie d'analyse structurelle par rayons X monocristallins de Rigaku et la technologie de microscopie électronique à transmission de JEOL.)

Ainsi, le RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core a pour but de faire progresser la recherche fondamentale, de restituer les résultats de la recherche à la société et de former du personnel qualifié, contribuant ainsi à l'innovation grâce à un partenariat entre le monde universitaire et l'industrie.

RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core est un centre de recherche et développement dédié à l'avancement de la science des matériaux grâce à l'innovation ouverte. Axé sur les matériaux nanocristallins découverts grâce à un partenariat entre le monde universitaire et l'industrie, RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core entend mettre en place une plateforme visant à élucider les relations entre la structure et la fonction de ces matériaux et à développer des applications pour ceux-ci.

Aperçu de l'accord et du centre de recherche commun Période d'accord : du 4 septembre 2025 au 31 mars 2028 Renouvellement du contrat possible Présentation générale du centre de recherche commun : RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core Centre de recherche commun fondé au sein du Centre d'analyse iCeMS, Université de Kyoto Expand

Commentaires

Jun Kawakami

Président et PDG, Rigaku

Je suis ravi que Rigaku ait pu se joindre à l’université de Kyoto et à JEOL pour établir cette nouvelle base de recherche et développement. Depuis sa création, Rigaku contribue fièrement au progrès scientifique grâce aux avancées en technologie d’analyse structurelle. Grâce à l’utilisation de la diffraction électronique des nanocristaux, le RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core accélérera le développement de cette technologie et la recherche sur ses applications. Nous avons hâte de restituer les connaissances acquises par ce partenariat universitaire-industriel à l’ensemble de la société et de les mettre à profit pour former la prochaine génération de talents dont dépend l’avenir.

Nagahiro Minato

Président, Université de Kyoto

Avec la fondation du RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core, ces trois partenaires – Rigaku, JEOL et l’université de Kyoto – unissent leurs forces pour faire évoluer la recherche et le développement de pointe par l’innovation ouverte. Cette initiative est d’une grande importance, car elle s’aligne sur l’orientation de l’université visant à collaborer avec les fabricants d’appareils d’analyse autour du concept d’une « infrastructure centrale » pour l’université de Kyoto, dans le cadre du projet University for International Research Excellence. Nous nourrissons de grands espoirs que cet effort mènera à un renforcement de la recherche, de l’innovation et à la formation de personnel très qualifié. De plus, les résultats de ce projet soutiendront les fondements scientifiques, technologiques et industriels non seulement des trois partenaires, mais aussi du Japon dans son ensemble, et favoriseront des percées dans la résolution des problèmes auxquels la société est confrontée. L’université de Kyoto fera tout pour assurer le succès du RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core.

Izumi Oi

Président et PDG, JEOL

La création du RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core, en partenariat avec l’université de Kyoto et Rigaku, constitue une initiative essentielle pour doter la société de technologies révolutionnaires d’analyse structurelle. En développant des diffractomètres électroniques intégrant la technologie de microscopie électronique en transmission, JEOL entend faire progresser l’analyse structurale des nanocristaux et accélérer l’élucidation des fonctions de nouveaux matériaux. Grâce aux innovations technologiques ainsi accomplies et aux produits et technologies qui en découleront, le RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core soutiendra la recherche appliquée dans de nombreux domaines, notamment les sciences de la vie, l’environnement, l’énergie et bien d’autres, contribuant ainsi au progrès scientifique et au développement de la société.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.