Andersen Consulting nawiązuje współpracę z MJB Technology Solutions w celu wzmocnienia potencjału w dziedzinie cyfrowej transformacji

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting wzmacnia swoją platformę w odniesieniu do usług w dziedzinie cyfrowej transformacji, zawierając umowę o współpracę z kanadyjską firmą MJB Technology Solutions, która specjalizuje się w ServiceNow, sztucznej inteligencji, analizie danych oraz przeprojektowywaniu zasobów informatycznych.

Założona w 2002 r. firma MJB Technology Solutions zajmuje się projektowaniem i dostarczaniem spersonalizowanego oprogramowania, platform cyfrowych i systemów operacyjnych na rzecz klientów z rozmaitych sektorów, takich jak bankowość, telekomunikacja i sektor produkcji. Podstawowe zdolności firmy obejmują kompleksowe usługi w zakresie ServiceNow, a także rozwiązań wspomaganych AI, analityki biznesowej oraz analizy danych i cyfrowej strategii w dziedzinie IT, niezmiennie zapewniając wymierne rezultaty oraz długoterminowe korzyści.

– Od dwudziestu lat dostarczamy celowe rozwiązania, które pomagają klientom sprostać wyzwaniom mającym kluczowe znaczenie dla ich działalności – powiedział Mark Bains, dyrektor generalny MJB Technology Solutions. – Nawiązanie współpracy z Andersen Consulting otwiera przed nami nowy rozdział, umożliwiając zwiększenie skali innowacji na całym świecie przy zachowaniu wartości, takich jak uczciwość, zaufanie i dążenie do wywarcia istotnego wpływu.

– MJB może się poszczycić bogatym doświadczeniem w dziedzinie projektowania rozmaitych środowisk IT dla firm oraz nowych technologii. Jej gruntowna znajomość kwestii związanych z ServiceNow, AI i analizą danych pogłębi naszą platformę i umożliwi nam dostarczanie usprawnionych i bardziej inteligentnych rozwiązań na rzecz klientów pragnących dokonać transformacji z wykorzystaniem technologii – dodał globalny prezes i dyrektor generalny Andersen, Mark L. Vorsatz.

Andersen Consulting jest globalną praktyką konsultingową świadczącą kompleksowy zestaw usług w dziedzinie strategii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, technologii i transformacji pod kątem wdrażania AI, a także rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego. Andersen Consulting stosuje wielowymiarowy model usług Andersen Global, organizacji zapewniającej światowej klasy konsultacje, usługi podatkowe, prawne, wyceny, usługi w zakresie globalnej mobilności oraz specjalistyczne doradztwo za pośrednictwem ogólnoświatowej platformy skupiającej ponad 20 000 specjalistów z całego świata i obecnej w ponad 600 lokalizacjach dzięki firmom członkowskim i współpracownikom. Andersen Consulting Holdings LP jest spółką komandytową dostarczającą rozwiązania konsultingowe za pośrednictwem firm członkowskich i współpracowników z całego świata.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.