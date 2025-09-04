AM Best Afirma Calificaciones Crediticias de La Colonial, S.A. – Compañía de Seguros

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A- (Excelente) y la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “a-” (Excelente) de La Colonial, S.A – Compañía de Seguros (La Colonial) (Santo Domingo, República Dominicana). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de La Colonial reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como la más fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos apropiada.

La afirmación de las calificaciones refleja la capitalización ajustada por riesgos de La Colonial, la cual se encuentra en el nivel más fuerte, con base en el Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), principalmente como consecuencia de resultados positivos, y también reconoce las habilidades del equipo de suscripción entre los desafíos potenciales de una mayor competencia en el mercado. Contrarrestando parcialmente estos factores positivos de calificación se encuentra el entorno competitivo del mercado de la República Dominicana.

La Colonial es la quinta compañía aseguradora más grande de República Dominicana, con una participación de mercado de 8.5% a mayo de 2025. La empresa ha mantenido su posición líder en la República Dominicana, a pesar de la dinámica cambiante presentada por el mercado, la cual incluye el ingreso continuo de nuevas primas de salud al sistema por parte de nuevos participantes. La Colonial opera como un asegurador multilínea, con el 84% de su portafolio dirigido a las líneas de daños, con base en las primas brutas emitidas, seguidas de seguros de vida y salud con el 16%.

En 2024, la compañía reportó un índice combinado de no-vida del 97.7%, principalmente como resultado de la estabilidad del costo medio de siniestralidad, y de la eficiencia de los gastos lograda desde periodos pasados. El índice de beneficios pagados a prima de retención del negocio de vida de La Colonial presentó un incremento desde 62.6% a 65%, no obstante, contribuyendo al resultado neto positivo del periodo. Para 2025, y en adelante, las eficiencias operativas pueden ser más difíciles de mantener; sin embargo, AM Best considera que el equipo de suscripción de La Colonial está bien preparado para mantener una rentabilidad y crecimiento sólidos para respaldar su operación.

La capitalización ajustada por riesgos de La Colonial permanece en el nivel más fuerte, con base en el BCAR, respaldada adecuadamente por un programa de reaseguro integral que ha sido capaz de mitigar el impacto potencial en los resultados de compañía derivados de los desastres naturales en la región. Estas características están reflejadas en las métricas de solvencia y rentabilidad de la compañía, así como en su excelente posición en el mercado. De manera prospectiva, AM Best espera que la compañía continúe operando con suficiencia de prima, impulsada por menores costos técnicos en el mediano plazo.

Se podrían tomar acciones positivas de calificación si La Colonial es capaz de mantener su nivel actual de capitalización ajustada por riesgos, al mismo tiempo que mejora su resultado neto e indicadores de rentabilidad a niveles más en línea con aquellos competidores en niveles de calificación más altos. Factores que podrían llevar a acciones de calificación negativas incluyen cualquier cambio importante en la base de capital de La Colonial, como dividendos significativos o salidas de capital, que deterioren la opinión de AM Best sobre la fortaleza del balance de la compañía.

