-

Rigaku 携手两大合作伙伴成立 RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core 并签署合作协议

original RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core

RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 2025 年 9 月 4 日，Rigaku Corporation（全球 X 射线分析系统解决方案伙伴，Rigaku Holdings Corporation 旗下集团公司，总部：东京昭岛市；总裁兼CEO：Jun Kawakami，以下简称 “Rigaku”）、Kyoto University（主校区：京都市；校长：Nagahiro Minato，以下简称 “京都大学”）以及 JEOL Ltd.（总部：东京昭岛市；总裁兼CEO：Izumi Oi，以下简称 “JEOL”）共同签署协议，成立一个开放创新组织。此举旨在发挥各方优势，开展联合研发并培养专业人才。

新成立的 RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core 是设立于京都大学物质－细胞综合系统研究所（ iCeMS）分析中心内的联合研究设施。

RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core 将采用创新的分子结构分析方法，重点关注纳米晶体的电子衍射。特别是，该联合研究设施将提供先进的测试环境，加速新材料功能的探索，使用 XtaLAB Synergy-ED 等工具（XtaLAB Synergy-ED 是一种全新的电子衍射与集成平台，融合了 Rigaku 的单晶 X 射线结构分析技术与 JEOL 的透射电子显微镜技术）。

通过这种方式，RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core 旨在推动基础研究、将研究成果回馈社会并培养专业人才，从而通过产学合作促进创新。

RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core 是一个专注于通过开放式创新推动材料科学发展的研发设施。该机构聚焦于通过产学合作发现的纳米晶体材料，旨在建立一个平台，以阐明这些材料的结构与功能关系，并开发其应用。

协议与联合研究设施概况 协议期限：
2025 年 9 月 4 日至 2028 年 3 月 31 日 
可续约 联合研究设施名称：
RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core 
设立于京都大学 iCeMS 分析中心内

评论
Jun Kawakami
Rigaku 总裁兼 CEO
我很高兴 Rigaku 能够与京都大学和 JEOL 携手建立这一新的研发基地。自成立以来，Rigaku 一直致力于通过推动结构分析技术的进步，为科学发展贡献力量。通过利用纳米晶体的电子衍射，RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core 将加速这项技术的发展及其应用研究。我们期待将此次产学合作获得的知识回馈社会，并用于培养未来所需的下一代专业人才。

Nagahiro Minato
京都大学校长
随着 RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core 的成立，Rigaku、JEOL 与京都大学三方携手，通过开放式创新推进前沿研究与开发。这一举措意义重大，与京都大学在 “国际卓越研究大学”计划下建设核心研究设施、加强与分析设备制造商合作的理念高度契合。我们对该项目寄予厚望，相信它将促进研究、创新和优秀人才的培养。此外，该项目成果不仅将夯实三方的科研、技术与产业基础，也将推动日本整体发展，并为解决社会面临的问题提供突破性支持。京都大学将尽全力确保 RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core 的成功。

Izumi Oi
JEOL 总裁兼 CEO
与京都大学及 Rigaku 合作成立 RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core，是为社会提供革命性结构分析技术的重要举措。通过开发应用透射电子显微镜技术的电子衍射仪，JEOL 期待推进纳米晶体的结构分析，并加速新材料功能解析。通过这些努力所推动的技术创新，以及由此产生的产品与技术，RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core 将支持生命科学、环境、能源等广泛领域的应用研究，为科学进步和社会发展做出贡献。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

新闻联系人：
Sawa Himeno
Rigaku Holdings Corporation 传播部部长
prad@rigaku.co.jp
电话：+81 90 6331 9843

Industry:

Rigaku Holdings Corporation

TOKYO:268A
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese Simplified

Contacts

新闻联系人：
Sawa Himeno
Rigaku Holdings Corporation 传播部部长
prad@rigaku.co.jp
电话：+81 90 6331 9843

More News From Rigaku Holdings Corporation

Rigaku 推出 XHEMIS TX-3000 TXRF 分析系统，专为前沿半导体工艺设计

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Rigaku Corporation 作为 X 射线分析系统的全球解决方案合作伙伴，同时也是 Rigaku Holdings Corporation（总部：东京昭岛市；CEO：Jun Kawakami；以下简称"Rigaku"）的集团公司，现已推出 XHEMIS（读音"ZEM-mis"）TX-3000 全反射 X 射线荧光（TXRF）系统，支持半导体制造中晶圆表面微量污染分析。 Rigaku 以 TXRF 技术守护品质，在该领域占据压倒性市场份额 晶圆表面微量污染物的分析对半导体制造至关重要。随着生产工序日益精细化、质量标准日趋严格，这一过程在降低缺陷率方面发挥着重要作用。此外，包含数百道工序的生产线需要精准的微量污染物分析，以维持稳定运行和产品质量的可靠性。在TXRF这一代表性分析方法中，Rigaku 已将其技术确立为有效的全球标准。公司长期以来一直是推动行业质量标准提升的引领者。 Rigaku 最新型号 XHEMIS TX-3000 在现有功能基础上进行改进，在测量精度、操作性和生产效率方面实现飞跃式提升。 速度提升至...

Rigaku面向半导体市场量产“XTRAIA XD-3300”

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Rigaku Holdings Corporation旗下公司Rigaku Corporation（总部：东京都昭岛市；总裁兼首席执行官：川上润；以下简称“Rigaku”）是全球X射线分析设备解决方案合作伙伴，该公司现已全面启动高分辨率微焦点X射线衍射系统“XTRAIA XD-3300”的商业化生产。 在生成式人工智能和数据中心需求不断增长的背景下，半导体的微缩和3D化正以前所未有的速度发展。市场对高带宽内存（HBM）和3D DRAM等新一代存储器以及2纳米及后续更新制程的逻辑半导体的需求与日俱增。为了确保高性能，芯片制造商越来越多地采用基于硅/硅锗（Si/SiGe）制程的超晶格（纳米级交替层结构）。为了恰到好处地控制这些复杂的内部结构，准确评估硅/硅锗薄膜成分和厚度的测量技术至关重要，是提高产品性能和良率的关键。 为了满足这些需求，Rigaku开发出XTRAIA XD-3300，这是一款完全自主设计和制造的原型计量系统，从X射线光学系统到检测器和衍射软件，均由Rigaku自主研发。它是全球唯一能够对晶圆表面微小焊垫上的超...

理学公司重磅发布STAvesta热分析仪——专为下一代材料开发量身打造

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 理学控股株式会社旗下集团公司理学公司（总部位于东京昭岛市，首席执行官：川上淳，以下简称“理学”）宣布正式面向全球推出STAvesta热分析仪。该设备可在加热过程中同步测量样品的质量与热量变化，满足众多对热分析有需求的应用领域STAvesta将广泛应用于先进功能材料与复杂材料的开发过程中，满足多样化的材料分析需求。 创新型自动调整功能FlatBlank大幅减轻用户操作负担 在传统热分析中，测量前需手动进行基线调整，这一过程既耗时又容易让初学者感到困扰。理学此次全新开发的自动基线调整功能FlatBlank，可实现基线的自动校准，大幅缩短与该流程相关的等待时间。样品准备就绪后即可立即开始测量，实现插样后的顺畅设定，大幅提升整体工作效率。该功能在需要处理多份样品的研发场景中优势尤为突出，既减轻了操作负担，也提升了实验节奏。 STAvesta主要特性 全面支持各类用户的使用需求 根据不同的用途与测量条件，STAvesta可在七种类型的电炉之间自由切换1，操作简便高效。设备还配备实时成像功能，可在测量过程中直观地观察样品状态，进一步提...
Back to Newsroom