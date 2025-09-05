Rigaku 携手两大合作伙伴成立 RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core 并签署合作协议

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 2025 年 9 月 4 日，Rigaku Corporation（全球 X 射线分析系统解决方案伙伴，Rigaku Holdings Corporation 旗下集团公司，总部：东京昭岛市；总裁兼CEO：Jun Kawakami，以下简称 “Rigaku”）、Kyoto University（主校区：京都市；校长：Nagahiro Minato，以下简称 “京都大学”）以及 JEOL Ltd.（总部：东京昭岛市；总裁兼CEO：Izumi Oi，以下简称 “JEOL”）共同签署协议，成立一个开放创新组织。此举旨在发挥各方优势，开展联合研发并培养专业人才。

新成立的 RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core 是设立于京都大学物质－细胞综合系统研究所（ iCeMS）分析中心内的联合研究设施。

RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core 将采用创新的分子结构分析方法，重点关注纳米晶体的电子衍射。特别是，该联合研究设施将提供先进的测试环境，加速新材料功能的探索，使用 XtaLAB Synergy-ED 等工具（XtaLAB Synergy-ED 是一种全新的电子衍射与集成平台，融合了 Rigaku 的单晶 X 射线结构分析技术与 JEOL 的透射电子显微镜技术）。

通过这种方式，RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core 旨在推动基础研究、将研究成果回馈社会并培养专业人才，从而通过产学合作促进创新。

RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core 是一个专注于通过开放式创新推动材料科学发展的研发设施。该机构聚焦于通过产学合作发现的纳米晶体材料，旨在建立一个平台，以阐明这些材料的结构与功能关系，并开发其应用。

协议与联合研究设施概况 协议期限： 2025 年 9 月 4 日至 2028 年 3 月 31 日 可续约 联合研究设施名称： RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core 设立于京都大学 iCeMS 分析中心内 Expand

评论

Jun Kawakami

Rigaku 总裁兼 CEO

我很高兴 Rigaku 能够与京都大学和 JEOL 携手建立这一新的研发基地。自成立以来，Rigaku 一直致力于通过推动结构分析技术的进步，为科学发展贡献力量。通过利用纳米晶体的电子衍射，RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core 将加速这项技术的发展及其应用研究。我们期待将此次产学合作获得的知识回馈社会，并用于培养未来所需的下一代专业人才。

Nagahiro Minato

京都大学校长

随着 RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core 的成立，Rigaku、JEOL 与京都大学三方携手，通过开放式创新推进前沿研究与开发。这一举措意义重大，与京都大学在 “国际卓越研究大学”计划下建设核心研究设施、加强与分析设备制造商合作的理念高度契合。我们对该项目寄予厚望，相信它将促进研究、创新和优秀人才的培养。此外，该项目成果不仅将夯实三方的科研、技术与产业基础，也将推动日本整体发展，并为解决社会面临的问题提供突破性支持。京都大学将尽全力确保 RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core 的成功。

Izumi Oi

JEOL 总裁兼 CEO

与京都大学及 Rigaku 合作成立 RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core，是为社会提供革命性结构分析技术的重要举措。通过开发应用透射电子显微镜技术的电子衍射仪，JEOL 期待推进纳米晶体的结构分析，并加速新材料功能解析。通过这些努力所推动的技术创新，以及由此产生的产品与技术，RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core 将支持生命科学、环境、能源等广泛领域的应用研究，为科学进步和社会发展做出贡献。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。