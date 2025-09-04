AM Best Afirma Calificaciones Crediticias de Genesis Global Re Limited

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A- (Excelente) y la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “a-” (Excelente) de Genesis Global Re Limited (Génesis) (Nassau, Bahamas). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones reflejan la importancia estratégica de Génesis como subsidiaria de La Colonial, S.A. - Compañía de Seguros (La Colonial), que en una base consolidada tiene una fortaleza de balance la cual AM Best evalúa como la más fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos apropiada.

Las calificaciones también reflejan la afiliación de Génesis con su matriz final, La Colonial, una aseguradora grande de la República Dominicana, respaldada por una fuerte garantía, vigente desde septiembre de 2022. Génesis también está integrada en todos los procesos centrales e iniciativas estratégicas actuales del grupo. Contrarrestando estos factores positivos se encuentra el riesgo inherente de una compañía de reciente creación con respecto a la implementación de su plan de negocios, así como la concentración de canal de distribución y de producto.

Génesis es una compañía de reaseguro startup, propiedad en un 100% de Altos International LLC, que a su vez es propiedad de La Colonial. El principal objetivo de negocios de Génesis es retener las exposiciones de riesgo que actualmente se transfieren al mercado o se retienen por La Colonial. La capacidad de Génesis se maneja a través del corredor de reaseguros de La Colonial, Wahr Re.

Génesis ofrece seguro general, el cual incluye los siguientes riesgos: vehículo de motor, propiedad y responsabilidad civil. Debido a la naturaleza de la estrategia de la compañía startup, existe concentración en un único canal de distribución, así como exposición al seguro catastrófico. A diciembre de 2024, Génesis presentó 9.4 millones de dólares en utilidad neta.

Génesis se considera parte de la unidad de calificación del grupo de La Colonial debido a la expectativa de AM Best que La Colonial respaldará a Génesis en toda la extensión de su fortaleza financiera. Esto se refleja en la fuerte garantía y el apoyo explícito de capital, así como en la importancia estratégica de Génesis para el grupo como un vehículo para diversificar las operaciones fuera de la República Dominicana.

Si se toman acciones de calificación positivas sobre La Colonial, como resultado de su capacidad de mantener su nivel de capitalización ajustada por riesgos, al mismo tiempo que mejora su resultado neto e indicadores de rentabilidad a niveles más en línea con aquellos competidores en niveles de calificación más altos, resultaría en acciones de calificación positivas para Génesis. Si se toman acciones de calificación negativas sobre La Colonial, como resultado de cualquier cambio importante en la base de capital de La Colonial, como dividendos significativos o salidas de capital, que deteriore la opinión de AM Best sobre la fortaleza del balance de la compañía, resultaría en acciones de calificación negativas para Génesis.

Un cambio en la percepción de AM Best sobre la importancia estratégica de Génesis para el grupo también podría tener un impacto en las calificaciones de Génesis.

Para toda la información adicional de las calificaciones relativa a la publicación y divulgación pertinentes, incluyendo los detalles del responsable en la oficina de la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros.

