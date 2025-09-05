Curatis amplia l'attività di distribuzione con Phoenix Labs e ulteriori ricavi annuali fino a 5 milioni di CHF

LIESTAL, Svizzera--(BUSINESS WIRE)--Curatis Holding AG (SIX: CURN, "Curatis") annuncia un nuovo contratto di distribuzione con Phoenix Labs (Irlanda) per quattro prodotti in Svizzera.

Notevole incremento del fatturato grazie ai nuovi prodotti

Curatis ha firmato un contratto con Phoenix Labs (Irlanda) per distribuire quattro prodotti nei settori della gestione del dolore e dell'urologia in Svizzera, a partire dall'ottobre 2025. Questi prodotti hanno generato ricavi per circa 5 milioni di CHF in Svizzera nel 2024. Come titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, Curatis sarà responsabile di tutti i servizi normativi, di qualità e farmacovigilanza per conto di Phoenix Labs in Svizzera.

