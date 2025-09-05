アンダーセン・コンサルティング、MJBテクノロジー・ソリューションズとの協業によりデジタル・トランスフォーメーション体制を強化

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、ServiceNow、人工知能、アナリティクス、ITトランスフォーメーションを専門とするカナダ拠点のMJBテクノロジー・ソリューションズとの協業を通じて、デジタル・トランスフォーメーション・プラットフォームを強化しています。

2002年設立のMJBテクノロジー・ソリューションズは、銀行、通信、製造業などの分野において、カスタマイズ型ソフトウエア、デジタル・プラットフォーム、運用システムの設計と提供を行っています。同社の主力分野には、ServiceNowを活用した包括的なサービスのほか、AI搭載のソリューション、ビジネス・インテリジェンスとアナリティクス、デジタルIT戦略などがあり、常に確かな成果を上げ、長期的な価値を創出しています。

MJBテクノロジー・ソリューションズの最高経営責任者（CEO）であるマーク・ベインズ氏は、「私たちは20年間、顧客がビジネス上の重要課題に対処できるよう、目的に応じたソリューションを提供してきました」と述べており、「アンダーセン・コンサルティングとの協業は、誠実さ、信頼、影響力といった当社の価値観を大切にしながら、イノベーションを世界規模に拡大するための新たな一歩となります」と話しています。

アンダーセンのグローバル会長兼最高経営責任者（CEO）であるマーク・L・ボルサッツは、「MJBは、企業のIT環境と新興テクノロジーにおいて確固たる実績を残しています。ServiceNow、AI、アナリティクスに関する高い専門知識は、当社のプラットフォームをさらに強化し、テクノロジーを活用した変革を求める顧客に、より迅速かつ高度なソリューションを提供できるようになります」と語っています。

アンダーセン・コンサルティングは、企業戦略、ビジネス、テクノロジー、AIトランスフォーメーション、人材ソリューションなどの包括的なサービス群を提供するグローバルなコンサルティング企業です。アンダーセン・コンサルティングはアンダーセン・グローバルの多面的なサービス・モデルと統合されており、世界2万人以上のプロフェッショナルを擁し、メンバー・ファームと提携ファームを通じて600以上の拠点に展開するグローバルなプラットフォーム上で、コンサルティング、税務、法務、評価、グローバル・モビリティー、アドバイザリーの世界トップクラスの専門知識を提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPは有限責任事業組合であり、世界のメンバー・ファームと提携ファームを通じてコンサルティング・ソリューションを提供しています。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。