アンダーセン・コンサルティング、MJBテクノロジー・ソリューションズとの協業によりデジタル・トランスフォーメーション体制を強化

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、ServiceNow、人工知能、アナリティクス、ITトランスフォーメーションを専門とするカナダ拠点のMJBテクノロジー・ソリューションズとの協業を通じて、デジタル・トランスフォーメーション・プラットフォームを強化しています。

2002年設立のMJBテクノロジー・ソリューションズは、銀行、通信、製造業などの分野において、カスタマイズ型ソフトウエア、デジタル・プラットフォーム、運用システムの設計と提供を行っています。同社の主力分野には、ServiceNowを活用した包括的なサービスのほか、AI搭載のソリューション、ビジネス・インテリジェンスとアナリティクス、デジタルIT戦略などがあり、常に確かな成果を上げ、長期的な価値を創出しています。

MJBテクノロジー・ソリューションズの最高経営責任者（CEO）であるマーク・ベインズ氏は、「私たちは20年間、顧客がビジネス上の重要課題に対処できるよう、目的に応じたソリューションを提供してきました」と述べており、「アンダーセン・コンサルティングとの協業は、誠実さ、信頼、影響力といった当社の価値観を大切にしながら、イノベーションを世界規模に拡大するための新たな一歩となります」と話しています。

アンダーセンのグローバル会長兼最高経営責任者（CEO）であるマーク・L・ボルサッツは、「MJBは、企業のIT環境と新興テクノロジーにおいて確固たる実績を残しています。ServiceNow、AI、アナリティクスに関する高い専門知識は、当社のプラットフォームをさらに強化し、テクノロジーを活用した変革を求める顧客に、より迅速かつ高度なソリューションを提供できるようになります」と語っています。

アンダーセン・コンサルティングは、企業戦略、ビジネス、テクノロジー、AIトランスフォーメーション、人材ソリューションなどの包括的なサービス群を提供するグローバルなコンサルティング企業です。アンダーセン・コンサルティングはアンダーセン・グローバルの多面的なサービス・モデルと統合されており、世界2万人以上のプロフェッショナルを擁し、メンバー・ファームと提携ファームを通じて600以上の拠点に展開するグローバルなプラットフォーム上で、コンサルティング、税務、法務、評価、グローバル・モビリティー、アドバイザリーの世界トップクラスの専門知識を提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPは有限責任事業組合であり、世界のメンバー・ファームと提携ファームを通じてコンサルティング・ソリューションを提供しています。

