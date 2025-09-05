Rigaku richt samen met twee partners RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core op en sluit een samenwerkingsovereenkomst af

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Op 4 september 2025 hebben Rigaku Corporation, een wereldwijde oplossingspartner op het gebied van röntgenanalysesystemen en een groepsmaatschappij van Rigaku Holdings Corporation (hoofdkantoor: Akishima, Tokio; president en CEO: Jun Kawakami; hierna “Rigaku”); Kyoto University (hoofdcampus: Kyoto; Nagahiro Minato, president; hierna “Kyoto University”); en JEOL Ltd. (hoofdkantoor: Akishima, Tokio; president en CEO: Izumi Oi, hierna “JEOL”) een overeenkomst gesloten waarmee ze een organisatie voor open innovatie willen oprichten. Het doel van dit initiatief is om elkaars sterke punten te benutten, gezamenlijk onderzoek en ontwikkeling te doen en gekwalificeerd personeel op te leiden.

De nieuw opgerichte RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core is een gezamenlijke onderzoeksfaciliteit die is opgericht binnen het Analysis Center van het Institute for Integrated Cell-Material Sciences (Kyoto University iCeMS).

