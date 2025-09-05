Andersen Consulting collabore avec MJB Technology Solutions pour faire progresser ses capacités en matière de transformation numérique

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting a décidé de renforcer sa plateforme de transformation numérique en signant un accord de collaboration avec la société canadienne MJB Technology Solutions, spécialisée dans ServiceNow, l’intelligence artificielle, l’analyse de données et la transformation informatique.

Fondée en 2002, MJB Technology Solutions conçoit et fournit des logiciels personnalisés, des plateformes numériques et des systèmes opérationnels à des clients issus de secteurs tels que la banque, les télécommunications et l’industrie manufacturière. Les principales compétences de l’entreprise comprennent des services ServiceNow complets, ainsi que des solutions basées sur l’IA, la veille économique, l’analyse et la stratégie informatique numérique, permettant de fournir systématiquement des résultats mesurables et une valeur à long terme.

« Depuis deux décennies, nous proposons des solutions sur mesure qui aident nos clients à surmonter les obstacles majeurs auxquels leur entreprise est confrontée », a déclaré Mark Bains, PDG de MJB Technology Solutions. « Notre collaboration avec Andersen Consulting marque le début d’une nouvelle ère dans notre manière de développer l’innovation à l’échelle mondiale, tout en restant fidèles à nos valeurs d’intégrité, de confiance et d’impact. »

Mark L. Vorsatz, président mondial et chef de la direction d’Andersen, a confié pour sa part : « MJB possède une solide expérience dans la mise en œuvre de solutions informatiques d’entreprise et de technologies émergentes. Son expertise approfondie de ServiceNow, de l’IA et de l’analyse de données va enrichir notre plateforme et nous permettre de proposer des solutions plus agiles et plus intelligentes aux clients souhaitant opérer une transformation technologique. »

Andersen Consulting est un cabinet de conseil international qui propose une gamme complète de services dans les domaines de la stratégie d’entreprise, des affaires, de la technologie et de la transformation basée sur l’intelligence artificielle, ainsi que des solutions en matière de ressources humaines. Présent dans plus de 600 sites par le biais de ses cabinets membres et cabinets collaborateurs, Andersen Consulting s’intègre au modèle de service multidimensionnel d’Andersen Global, offrant une expertise de classe mondiale dans les domaines des services-conseils, de la fiscalité, du droit, de l’estimation et de la mobilité internationale, le tout via une plateforme mondiale comptant plus de 20 000 professionnels à travers le monde. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite qui fournit des solutions de conseil par l’intermédiaire de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs basés dans le monde entier.

