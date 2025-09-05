Andersen Consulting werkt samen met MJB Technology Solutions om de mogelijkheden voor digitale transformatie te verbeteren

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting versterkt zijn platform voor digitale transformatie door een samenwerking met het in Canada gevestigde MJB Technology Solutions, een bedrijf dat gespecialiseerd is in ServiceNow, kunstmatige intelligentie, analytics en IT-transformatie.

MJB Technology Solutions, opgericht in 2002, ontwerpt en levert software, digitale platforms en operationele systemen op maat aan klanten in sectoren zoals het bankwezen, telecommunicatie en productie. De kerncompetenties van het bedrijf omvatten uitgebreide ServiceNow-diensten, evenals AI-gestuurde oplossingen, business intelligence en analyse, en digitale IT-strategie – die consistent meetbare resultaten en langetermijnwaarde opleveren.

"We leveren al twintig jaar speciaal ontwikkelde oplossingen die onze klanten helpen bedrijfskritische uitdagingen aan te pakken," aldus Mark Bains, CEO van MJB Technology Solutions. "Onze samenwerking met Andersen Consulting markeert een nieuw hoofdstuk in hoe we innovatie wereldwijd opschalen, terwijl we trouw blijven aan onze waarden: integriteit, vertrouwen en impact."

Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen, voegde hieraan toe: "MJB heeft een sterke staat van dienst op het gebied van uitvoering in zakelijke IT-omgevingen en opkomende technologieën. Hun diepgaande expertise in ServiceNow, AI en analyse zal ons platform verdiepen en ons in staat stellen om flexibeler en intelligenter oplossingen te leveren voor klanten die technologiegestuurde transformatie zoeken."

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt dat zich uitstrekt over bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie- en AI-transformatie, evenals oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert expertise van wereldklasse op het gebied van consultancy, belastingen, juridische zaken, taxaties, wereldwijde mobiliteit en adviesverlening op een wereldwijd platform met meer dan 20.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 600 locaties via zijn lidbedrijven en samenwerkende bedrijven. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en biedt adviesoplossingen via zijn lidbedrijven en samenwerkende bedrijven over de hele wereld.

