O astro da música country Dierks Bentley se compromete a apoiar o Airlift das Olimpíadas Especiais de 2026, inspirando pilotos de todo o país a responder ao chamado

WICHITA, Kansas--(BUSINESS WIRE)--O artista de música country multiplatina Dierks Bentley comprometeu-se oficialmente a apoiar o transporte aéreo das Olimpíadas Especiais de 2026, onde centenas de atletas e treinadores serão transportados para os Jogos Olímpicos Especiais dos EUA de 2026 nas cidades gêmeas de Minnesota em aeronaves Cessna, Beechcraft e Hawker. Ao fazer isso, Bentley está convocando outros pilotos de todo o país a se juntarem a ele nesta missão extraordinária, que permite que campeões de todos os cantos do país viajem de e para a cidade-sede, independentemente dos desafios financeiros ou logísticos.

O Airlift das Olimpíadas Especiais, organizado pela Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc. (NYSE: TXT), mobiliza centenas de pilotos e aeronaves voluntárias da Cessna, Beechcraft e Hawker para criar o maior transporte aéreo em tempo de paz do mundo e proporcionar uma experiência única na vida para os atletas das Olimpíadas Especiais. Este evento monumental transportará centenas de atletas e treinadores de todo o país para os Jogos Olímpicos Especiais dos EUA de 2026, nas cidades gêmeas de Minnesota.

“Fazer parte do Airlift das Olimpíadas Especiais de 2026 é algo que realmente me empolga,” disse Dierks Bentley. “Como piloto, é uma maneira incrível de usar a aviação para o bem – e como pessoa, é uma oportunidade de me conectar com atletas verdadeiramente inspiradores. Vai ser inesquecível.”

O prestigioso indicativo Dove é concedido aos proprietários e operadores de aeronaves Cessna, Beechcraft e Hawker que doam o uso de suas aeronaves, tripulação, combustível e tempo para transportar atletas de e para os Jogos Olímpicos Especiais dos EUA de 2026. As aeronaves Dove recebem prioridade do Sistema Nacional de Espaço Aéreo pela Administração Federal de Aviação durante o voo no transporte aéreo. O setor está convocando os proprietários e operadores de aeronaves Cessna, Beechcraft e Hawker para se reunirem na sexta-feira, 19 de junho de 2026, e no sábado, 27 de junho de 2026, para apoiar o transporte de atletas e treinadores das Olimpíadas Especiais de e para os Jogos dos EUA de 2026 nas cidades gêmeas de Minnesota.

“Dierks apoiar o Airlift das Olimpíadas Especiais de 2026 é um exemplo poderoso de como a aviação pode reunir pessoas em torno de um propósito maior”, disse Ron Draper, presidente e CEO da Textron Aviation. “Sua paixão por voar e por retribuir reflete o verdadeiro espírito desta missão, e estamos honrados em tê-lo a bordo.”

Desde a criação do Airlift das Olimpíadas Especiais em 1987, os proprietários dessas aeronaves ajudaram a transportar mais de 10.000 atletas e técnicos para diversos eventos mundiais e jogos dos Jogos Olímpicos Especiais nos EUA. Durante o evento de 2026, a expectativa é que um avião Doves decole ou pouse no Aeroporto de St. Paul Downtown Holman Field (KSTP) a cada três minutos, em um período de 10 horas.

“A oportunidade de proporcionar a esses atletas uma experiência de primeira classe é algo do qual tenho a honra de fazer parte. Espero que outros pilotos atendam a esse chamado e se juntem a nós para elevar esses campeões a novos patamares,” disse Bentley.

Todo mundo precisa de um impulso de vez em quando. Torne-se um Dove neste evento monumental da aviação nacional visitando airlift.txtav.com.

Sobre a Textron Aviation

Nós inspiramos a jornada de voar. Há mais de 95 anos, a Textron Aviation Inc., uma empresa do grupo Textron Inc., tem unido talentos nas marcas Beechcraft, Cessna e Hawker para projetar e oferecer experiências de aviação excepcionais aos nossos clientes. Com uma linha de produtos que vai de jatos executivos, turboélices e motores a pistão de alto desempenho a soluções para missões especiais, treinamento militar e defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de aviação mais versátil e abrangente do mundo, apoiado por uma força de trabalho responsável por mais da metade de todas as aeronaves de aviação geral já produzidas globalmente. Clientes em mais de 170 países confiam em nosso desempenho lendário, confiabilidade e flexibilidade, além de nossa sólida rede global de atendimento, para voos acessíveis e adaptáveis. Para mais informações, visite www.txtav.com.

Sobre a Textron Inc.

A Textron Inc. é uma empresa que opera em diversos setores e utiliza sua rede global nas áreas de aviação, defesa, indústria e finanças para oferecer soluções e serviços inovadores aos clientes. A Textron é reconhecida mundialmente por marcas fortes como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems. Para mais informações, acesse: www.textron.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.