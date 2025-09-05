-

Andersen Consulting kooperiert mit MJB Technology Solutions, um die Kompetenzen im Bereich der digitalen Transformation auszubauen

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting stärkt seine Plattform für digitale Transformation durch eine Kooperation mit dem in Kanada ansässigen Unternehmen MJB Technology Solutions, einer Firma, die auf ServiceNow, Künstliche Intelligenz, Analytics sowie IT-Transformation spezialisiert ist.

MJB Technology Solutions, gegründet im Jahr 2002, entwickelt und realisiert maßgeschneiderte Software, digitale Plattformen sowie operative Systeme für Kunden aus Branchen wie Bankenwesen, Telekommunikation und Fertigung. Zu den Kernkompetenzen des Unternehmens zählen ServiceNow-Dienstleistungen, KI-gestützte Lösungen, Business Intelligence & Analytics sowie digitale IT-Strategie – stets mit nachweisbaren Ergebnissen und langfristigem Mehrwert.

„Wir haben zwei Jahrzehnten passgenaue Lösungen bereitgestellt, die unseren Kunden helfen, geschäftskritische Herausforderungen zu meistern“, sagt Mark Bains, Geschäftsführer von MJB Technology Solutions. „Unsere Kooperation mit Andersen Consulting markiert ein neues Kapitel darin, wie wir Innovation weltweit skalieren und gleichzeitig unseren Werten Integrität, Vertrauen und Wirkung treu bleiben.“

Mark L. Vorsatz, weltweiter Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer von Andersen, ergänzte: „MJB verfügt über eine starke Erfolgsbilanz bei der Umsetzung in Unternehmens-IT-Umgebungen und mit aufkommenden Technologien. Ihre tiefgreifende Expertise in den Bereichen ServiceNow, KI sowie Analytics wird unsere Plattform bereichern und uns ermöglichen, unseren Kunden, die technologiegestützte Transformation anstreben, agilere sowie intelligentere Lösungen zu bieten.“

Andersen Consulting ist eine globale Beratungspraxis, die ein umfassendes Portfolio an Dienstleistungen anbietet, von Unternehmensstrategie, Business- und Technologietransformation über KI-Lösungen bis hin zu Human-Capital-Strategien. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global eingebunden und bietet weltweit erstklassige Consulting-Dienstleistungen in den Bereichen Steuern, Recht, Bewertung, globale Mobilität sowie Fachberatung. Die globale Plattform umfasst mehr als 20 000 Fachkräfte an über 600 Standorten durch Mitglieds- und Kooperationsfirmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Limited Partnership und erbringt Consulting-Dienstleistungen über ihre Mitglieds- und Kooperationsfirmen weltweit.

