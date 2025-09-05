Idemitsu nawiązuje współpracę z Rimini Street w celu uzyskania wsparcia i umożliwienia realizacji długoterminowego planu działania i strategii w dziedzinie IT z wykorzystaniem obecnego systemu SAP ECC 6.0

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz innowacyjnych rozwiązań do zarządzania o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle, SAP i VMware, poinformował dzisiaj, że firma Idemitsu Kosan, japoński wytwórca i sprzedawca detaliczny produktów naftowych, wybrała Rimini Street jako partnera w celu świadczenia długoterminowej, strategicznej obsługi i wsparcia w zakresie ERP, który zapewni jej wiedzę specjalistyczną oraz rozszerzy podstawowy system SAP ECC 6.0 o nowe funkcje. Firma ta pierwotnie nawiązała współpracę z Rimini Street w 2013 roku, kiedy to Idemitsu zdecydowała się na rozwiązanie Rimini Support™ dla swojego systemu Oracle EBS w okresie przechodzenia na system SAP ECC 6.0.

Mając na uwadze, że wsparcie dostawcy w zakresie systemu SAP ECC 6.0 planowo miało zakończyć się w 2030 r., kierownictwo Idemitsu zatrudniło niezależną firmę badawczą do dokonania przeglądu kosztów przejścia na S/4HANA i wpływu takiej decyzji na prowadzoną działalność. Ponieważ kierownictwo firmy ustaliło już, że system SAP ECC 6.0 jest stabilnym i solidnym systemem ERP, który odpowiada za najważniejsze aspekty działalności, Idemitsu postanowiła zrezygnować z przejścia na S/4HANA, a zamiast tego maksymalnie wykorzystać potencjał SAP ECC 6.0 i wydłużyć jego okres eksploatacji dzięki wsparciu zewnętrznego dostawcy, Rimini Street.

– Przejście z Oracle na SAP było podyktowane właśnie elastycznym charakterem SAP ECC 6.0. Aby przyspieszyć dokonywanie innowacji w organizacji i poprawić tempo i jakość naszych procesów, postanowiliśmy rozbudować podstawowy system o dodatkowe funkcje zamiast pozbycia się go na rzecz innego rozwiązania – powiedział Takayoshi Sawai, zastępca dyrektora generalnego z działu technologii cyfrowych i promocji ICT w firmie Idemitsu. – Rimini Street pozwala nam priorytetowo traktować potrzeby firmy zamiast wymogów dostawcy oprogramowania, zapewniając swobodę realizacji planu działania w zakresie technologii bez jakichkolwiek przeszkód. Dzięki wiedzy fachowej Rimini Street narzucony przez dostawcę termin wycofania wsparcia nie stanowi już problemu, a my zyskaliśmy możliwość przejęcia pełnej kontroli nad opracowaniem systemów tak, aby jak najlepiej odpowiadały naszej wizji.

Idemitsu przeprojektowuje swój system SAP ECC 6.0, aby przyspieszyć realizację wizji w zakresie DX

Działalność Idemitsu obejmuje pięć głównych obszarów: ropę naftową, podstawowe chemikalia, materiały funkcjonalne, energię/energię odnawialną oraz zasoby, lecz firma postanowiła przeorganizować ją w 3 segmenty biznesowe dla uproszczenia i „przekształcenia oferty firmy”.

– Zasadniczym elementem naszej strategii w dziedzinie IT jest odejście od hermetycznej struktury bazującej na standardach produkcyjnych na rzecz struktury elastycznej, obejmującej sprzedaż detaliczną oraz branżę usług. W ramach strategii średnioterminowej pragniemy wypracować korzystną pozycję dzięki dodaniu niezbędnych funkcji bez konieczności poświęcenia czasu i dokonania wydatków na aktualizacje wersji – powiedział Sawai.

Jeden z projektów odzwierciedlających zobowiązanie, jakie podjął w tym zakresie Sawai ze swym zespołem, na rzecz realizacji plastycznej strategii w dziedzinie ERP umożliwiającej szybkie dostosowanie była niedawna restrukturyzacja rachunkowości i sprawozdawczości firmy. Jak wskazuje Sawai w odniesieniu do tej inicjatywy, „[s]tarając się przekuć potrzeby biznesowe w funkcje oprogramowania, szybko zdajesz sobie sprawę, że powstała w ten sposób struktura ma wiele ograniczeń. W myśl tej filozofii pozbyliśmy się pierwotnego schematu procesu fakturowania dystrybutorów, który łączył SCM i księgowość w jednym rozwiązaniu, co skutkowało istnieniem luk i opóźnień sprawozdawczych. Teraz przeprojektowujemy posiadaną wersję SAP ECC 6.0 i dodajemy do niej kolejne funkcje przy wsparciu Rimini Street, ciesząc się zwiększoną kontrolą nad jakością danych i większym stopniem automatyzacji. Współpraca z Rimini Street pomaga nam szybciej realizować inicjatywy w dziedzinie cyfrowej transformacji bez zakłóceń”.

Wiedza fachowa Rimini Street w zakresie SAP pozwala wzmocnić zdolności i wiedzę techniczną Idemitsu

Idemitsu zamierza opracować stabilny plan działania na przyszłość, obejmujący wydłużenie okresu eksploatacji wysoce spersonalizowanego środowiska opartego na SAP ECC 6.0, zapewniając jego właściwe utrzymywanie i zgodność dzięki opiece specjalistów z Rimini Street oraz wewnętrznych pracowników firmy.

– Specjalistyczna wiedza techniczna Rimini Street w dziedzinie SAP ogromnie przyczyniła się do wzmocnienia zdolności mojego zespołu, który potrafi teraz lepiej sprostać potrzebom związanym z naszym systemem – powiedział Sawai. – Mamy w planach kolejnych wiele lat współpracy z Rimini Street, aby zapewnić stałą dostępność naszego kluczowego systemu oraz maksymalnie wykorzystać inwestycję w rozwiązania SAP w miarę planowania potrzeb firmy w przyszłości.

– Rimini Street Japan jest głęboko zaangażowana na rzecz sukcesu klientów w regionie, których na dzień dzisiejszych ma ponad 400. Jesteśmy przekonani, że przywrócenie wyboru przywódcom biznesowym na całym świecie i zapewnienie im niezależnych wytycznych, aby mogli realizować swoje założenia z wykorzystaniem preferowanych systemów, to najlepsze rozwiązanie – powiedział Nobutake Godo, regionalny dyrektor ds. technicznych Rimini Street Japan. – Jako preferowany partner zewnętrzny odpowiedzialny za świadczenie usług wsparcia w zakresie SAP na rzecz cenionych klientów, takich jak Idemitsu oraz wiele innych przedsiębiorstw z całego świata, jesteśmy dumni z możliwości zapewnienia im wymiernych rezultatów finansowych i efektów pod względem wydajności, umożliwiając szybsze wdrażanie innowacji i zyskanie przewagi konkurencyjnej.

Więcej informacji na temat działań Idemitsu na rzecz przeprojektowania strategii w zakresie SAP w celu wsparcia własnej wizji cyfrowej transformacji można znaleźć tutaj.

Informacje o Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka z indeksu Russell 2000®, jest globalnym dostawcą kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego i innowacyjnych rozwiązań oraz wiodącym podmiotem zewnętrznym świadczącym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle, SAP i VMware. Firma oferuje kompleksową gamę ujednoliconych rozwiązań do prowadzenia, obsługi, personalizacji, konfiguracji, łączenia, ochrony, monitorowania i optymalizacji firmowych aplikacji, baz danych i oprogramowania technologicznego oraz do zarządzania w tym zakresie. Firma podpisała tysiące umów z organizacjami sklasyfikowanymi w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku, sektora publicznego i administracji, które wybrały Rimini Street swoim zaufanym i sprawdzonym dostawcą rozwiązań o krytycznym znaczeniu z zakresu oprogramowania dla firm i uzyskały lepsze wyniki operacyjne, miliardy dolarów oszczędności oraz możliwość sfinansowania AI i innych innowacyjnych inwestycji.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.riministreet.com, oraz na profilach Rimini Street w serwisach X, Facebook, Instagram i LinkedIn.

