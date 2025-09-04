AM Best Afirma las Calificaciones Crediticias de Active Capital Reinsurance, Ltd.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A (Excelente) y la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo (ICR, por sus siglas en inglés) de “a” (Excelente) de Active Capital Reinsurance, Ltd. (Active Re) (Barbados). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de Active Re reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como la más fuerte, así como su desempeño operativo fuerte, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) apropiada.

Las perspectivas estables se basan en la capacidad de la compañía para mantener un sólido desempeño operativo impulsado por prácticas de suscripción consistentes y una sólida estructura de capital.

Las afirmaciones de calificación de Active Re se deben a sus métricas de rentabilidad estables, respaldadas por una estrategia clara de suscripción con una adaptación constante al entorno económico y un sólido desempeño operativo que se compara favorablemente con sus pares.

La fortaleza de balance de la compañía se encuentra respaldada por una capitalización ajustada por riesgos en el nivel más fuerte, con base en el Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés). Las calificaciones también reflejan un adecuado programa de reaseguro y un marco de administración de riesgos que respalda su perfil de riesgo. Contrarrestando parcialmente estos factores positivos de calificación se encuentra el fuerte ambiente competitivo en los mercados objetivos de Active Re, que la compañía enfrenta a través de su expansión global.

Active Re es un reasegurador domiciliado en Barbados establecido en 2007. A finales de 2024, la compañía opera con prima emitida neta (NPW, por sus siglas en inglés) que se compuso por daños (56.7%), fianzas (13.5%) y afinidad (29.6%). La compañía continua diversificando aún más su presencia en América Latina (27.1%), América del Norte (18.5%), el Medio Oriente (18.5%), Europa (17.4%) y Asia Pacífico (18.5%), dirigiendo sus esfuerzos de suscripción a riesgos no catastróficos de corto plazo. Active Re continúa adaptándose a el entorno económico actual al innovar sus procesos internos, lo cual resulta en una mejor toma de decisiones.

La base de capitalización de la compañía ha incrementado de manera constante mediante la reinversión de ganancias y aportaciones de capital, lo cual ha ayudado a Active Re a mantener su capital ajustado por riesgos en el nivel más fuerte. La estrategia de expansión de la compañía ha sido adecuadamente reforzada a través de constantes mejoras en su programa de reaseguro colocado con un grupo diversificado de reaseguradores con buenos niveles de security, consecuentemente minimizando su exposición al riesgo crediticio de contraparte. Más aún, la compañía se caracteriza por un apalancamiento de suscripción conservador, el cual se refleja en su prima emitida neta a capital de 1.48x. Sin embargo, las calificaciones de Active Re podrían ser susceptibles a la incertidumbre sobre el desempeño futuro de la suscripción, a medida que la compañía expande su negocio a nuevos mercados, contratos automáticos y agencias generales de administración (MGAs).

En 2024, mientras Active Re expande ordenadamente su libro de negocios, la compañía mantuvo sus resultados positivos mediante gastos de adquisición contenidos. La compañía ha puesto mayor énfasis en la calidad de su suscripción asignando los gastos de adquisición a autoridades de suscripción delegadas que han reportado buenos resultados técnicos. A junio de 2025, la compañía continúa reportando sólidos indicadores de suscripción.

La mejora continua del marco de ERM de Active Re le ha permitido identificar y manejar sus riesgos de una mejor manera. Como resultado, las transacciones con partes relacionadas continúan reduciéndose significativamente, mejorando su flexibilidad financiera.

Acciones negativas de calificación podrían tomarse como resultado de un deterioro del capital ajustado por riesgos debido a salidas de capital importantes. Aunque poco probables en el corto plazo, acciones positivas de calificación podrían ocurrir si Active Re continúa fortaleciendo su diversificación geográfica mientras mantiene resultados rentables, con efecto positivo en su balance.

Este comunicado de prensa se ​​refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información adicional de las calificaciones relativa a la publicación y divulgación pertinentes, incluyendo los detalles del responsable en la oficina de la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best. Para más información sobre el uso adecuado de las Calificaciones Crediticias de Best, Evaluaciones de Desempeño de Best, Evaluaciones Crediticias Preliminares de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor visite la Guía de Uso Adecuado para las Calificaciones y Evaluaciones de Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

Copyright © 2025 por A.M. Best Rating Services, Inc. y/o sus afiliadas.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.