Idemitsu se asocia con Rimini Street para respaldar y hacer posible su hoja de ruta y estrategia de TI a largo plazo, basada en su sistema SAP ECC 6.0

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), proveedor global de soluciones integrales de soporte, gestión e innovación de software empresarial, y proveedor líder de soporte externo para el software de Oracle, SAP y VMware, anunció el día de hoy que Idemitsu Kosan, fabricante y minorista japonés de petróleo, seleccionó a Rimini Street como su socio estratégico a largo plazo para el soporte y los servicios de ERP, proporcionándole experiencia y capacidades ampliadas para su sistema central SAP ECC 6.0. La relación inicial con Rimini Street comenzó en el año 2013, cuando Idemitsu seleccionó Rimini Support™ para su sistema Oracle EBS, durante la fase de transición a SAP ECC 6.0.

Dado que el soporte técnico del proveedor para SAP ECC 6.0 estaba previsto que finalizara en 2030, los ejecutivos de Idemitsu contrataron a una empresa de investigación independiente para que analizara los costos y el impacto que tendría para la empresa el cambio a S/4HANA. Luego de determinar que SAP ECC 6.0 es un ERP estable y robusto que sirve como sistema de misión crítica para el negocio, Idemitsu decidió renunciar al cambio a S/4HANA y, en su lugar, maximizar el potencial y prolongar la vida útil de su inversión en SAP ECC 6.0 con el soporte de terceros de Rimini Street.

"La flexibilidad de SAP ECC 6.0 es la razón por la que decidimos cambiar de Oracle a SAP. Para acelerar la innovación dentro de la organización y mejorar la velocidad y la calidad de nuestros procesos, nuestra estrategia consiste en añadir capacidades al núcleo del sistema, no en sustituirlo", afirma Takayoshi Sawai, subdirector general del departamento de promoción digital y TIC de Idemitsu. "Rimini Street nos permite priorizar las necesidades empresariales por encima de las exigencias de los proveedores, lo que garantiza que nuestra hoja de ruta tecnológica esté libre de obstáculos. Gracias a la experiencia de Rimini Street, los plazos de fin de soporte impuestos por los proveedores ya no son un problema, lo que nos permite controlar totalmente cómo queremos diseñar nuestros sistemas para que se adapten mejor a nuestra visión".

Idemitsu rediseña su SAP ECC 6.0 para impulsar su visión de transformación digital

Con cinco áreas principales de negocio: petróleo, productos químicos básicos, materiales funcionales, energía/energías renovables y recursos, Idemitsu se está reorganizando en tres segmentos de negocio para simplificar y "transformar su cartera de negocios".

"Un componente clave de nuestra estrategia de TI es pasar de una estructura aislada que está basada en estándares de fabricación a una estructura flexible que abarque los sectores minorista y de servicios. Como parte de nuestra estrategia de aplicaciones a medio plazo, queremos situarnos en una posición ventajosa añadiendo las funciones necesarias sin el tiempo y el costo que requieren las actualizaciones de versión", afirmó Sawai.

Uno de los proyectos que refleja el compromiso de Sawai y su equipo con una estrategia ERP modulable y de rápida adaptación es la reciente reestructuración de su estructura contable y de presentación de informes. Sawai comentó sobre la iniciativa: "Si se intenta adaptar las necesidades empresariales a las capacidades de un software, se acabará obteniendo un diseño restrictivo. Con esta filosofía, deshicimos el diseño inicial de nuestro proceso de facturación a distribuidores, que combinaba la gestión de la cadena de suministro y la contabilidad en una sola instancia, lo que creaba lagunas y retrasos en la presentación de informes. Ahora estamos rediseñando y añadiendo funciones a nuestra versión actual de SAP ECC 6.0, con el apoyo de Rimini Street, lo que se traduce en un mejor control de la calidad de los datos y una mayor automatización. La asociación con Rimini Street nos ayuda a acelerar nuestras iniciativas de transformación digital sin interrupciones".

La experiencia de Rimini Street en SAP refuerza las habilidades y los conocimientos técnicos de Idemitsu

Los planes de Idemitsu para construir una hoja de ruta sólida hacia el futuro incluyen prolongar la vida útil de su entorno SAP ECC 6.0 altamente personalizado, garantizando que Rimini Street y los recursos internos lo mantengan en buen estado y cumpla con las normas.

"La experiencia técnica de Rimini Street en todo lo relacionado con SAP ha sido un gran recurso para ampliar la capacidad de mi equipo para gestionar las necesidades de nuestro sistema", afirmó Sawai. "Nuestros planes incluyen muchos años más de colaboración con Rimini Street, lo que garantizará que nuestro sistema crítico esté siempre disponible y nos permitirá maximizar nuestra inversión en SAP mientras planificamos las necesidades futuras de la empresa".

"Rimini Street Japón está profundamente comprometida con el éxito de nuestros clientes regionales, que superan los 400 hasta el día de la fecha. Creemos en restaurar la capacidad de elección y en proporcionar orientación agnóstica a los líderes empresariales de todo el mundo sobre dónde quieren llegar y qué sistemas quieren utilizar para conseguirlo", afirmó Nobutake Godo, director de tecnología regional de Rimini Street Japón. "Como socio externo preferido de soporte SAP para clientes de prestigio como Idemitsu y muchos otros en todo el mundo, nos enorgullece ofrecer a nuestros clientes resultados financieros y de productividad tangibles que contribuyen a acelerar la innovación y la ventaja competitiva".

Obtenga más información sobre cómo Idemitsu está reinventando su estrategia SAP para respaldar su visión nativa de la transformación digital aquí.

