AM Best Afirma Calificaciones Crediticias de Chubb Perú S.A. Compañía de Seguros y Reaseguros

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A (Excelente) y la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “a+” (Excelente) de Chubb Perú S.A. Compañía de Seguros y Reaseguros (Chubb Perú) (Lima, Perú). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de Chubb Perú reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como la más fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) apropiada.

Las perspectivas estables reflejan la expectativa de AM Best de que la compañía pueda continuar ajustando su oferta de productos de manera rentable, respaldada por su compañía matriz, Chubb Limited.

Chubb Perú inició operaciones en 1998 como Altas Cumbres; en 2007, fue adquirida por ACE Group y nombrada ACE Seguros S.A., hasta 2016, cuando ACE Limited adquirió Chubb Corporation y renombró la compañía.

Chubb Perú cuenta con un portafolio de negocios diversificado, distribuido a través de una combinación de canales tradicionales y masivos, como grandes empresas de retail regionales y bancos. A diciembre de 2024, el 66% de su prima emitida está compuesta por productos de daños, con salud constituyendo el 28% de la cartera y el 6% restante en vida. A julio de 2025, Chubb Perú es la doceava compañía de seguros más grande en Perú.

AM Best evalúa la fortaleza del balance de Chubb Perú como la más fuerte, ya que su capitalización ajustada por riesgos se sitúa en el nivel más fuerte, medida basada en el Coeficiente de Adecuación del Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), tiene un apetito de riesgo definido que limita sus exposiciones y protege su sólida base de capital mediante adecuadas prácticas de inversión, reaseguro y suscripción. Adicionalmente, la compañía cuenta con un programa de reaseguro integral con su afiliada, Chubb Tempest Reinsurance Ltd., y ha incrementado constantemente su base de capital total alcanzando los 42 millones de dólares en 2024. La capitalización ajustada por riesgos de Chubb Perú permaneció estable debido al crecimiento de su base de capital a partir de utilidades retenidas, la cual se ha beneficiado de ajustes previos en su oferta comercial, a pesar de haber realizado distribuciones de dividendos.

El resultado neto de Chubb Perú en 2024 refleja un ligero incremento en la siniestralidad con relación al año 2023, llevando a un índice combinado de 69.8%. La compañía mantiene métricas de rentabilidad positivas, mientras continúa con su estrategia enfocada en generar valor para su portafolio de negocios y limitar su exposición en segmentos desafiantes y muy competitivos, reflejado en sus históricas utilidades de 9.9 millones de dólares en 2024.

Chubb Perú se beneficia al ser parte del grupo Chubb, obteniendo un apalancamiento operativo mediante los mismos sistemas, procedimientos y prácticas de ERM. El grupo ha demostrado su apoyo a Chubb Perú al proporcionar un programa integral de reaseguros con su afiliada y al supervisar activamente su estrategia.

Podrían ocurrir acciones negativas de calificación si AM Best determina que la relevancia estratégica de Chubb Perú para el grupo ha disminuido. Acciones negativas de calificación podrían ocurrir también si se dan salidas de capital significativas, o un deterioro en las utilidades erosiona la fortaleza de balance de Chubb Perú a un punto que ya no respalde sus calificaciones actuales. Podrían ocurrir acciones positivas de calificación si la compañía logra mantener resultados operativos positivos, mientras que mantiene a la vez su importancia estratégica para su grupo.

