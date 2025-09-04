Dierks Bentley, estrella de la música country, se suma al puente aéreo de los Juegos Olímpicos Especiales de 2026 y anima a los pilotos de todo el país a acudir

WICHITA, Kansas--(BUSINESS WIRE)--El artista de música country ganador de varios discos de platino Dierks Bentley ha prometido oficialmente su apoyo al puente aéreo de las Olimpiadas Especiales de 2026, en el que cientos de atletas y entrenadores viajarán a los Juegos Olímpicos Especiales de EE. UU. de 2026 en las Ciudades Gemelas de Minnesota en aviones Cessna, Beechcraft y Hawker. De este modo, Bentley hace un llamamiento a sus colegas pilotos de todo el país para que se unan a él en esta extraordinaria misión, que permite a campeones de todos los rincones del país viajar hasta y desde la ciudad anfitriona, independientemente de las dificultades logísticas o económicas.

El puente aéreo de las Olimpiadas Especiales, organizado por Textron Aviation Inc., una empresa de Textron Inc. (NYSE: TXT), moviliza a cientos de pilotos y aviones Cessna, Beechcraft y Hawker voluntarios para crear el puente aéreo más grande del mundo en tiempos de paz y proporcionar una experiencia única en la vida a los atletas de las Olimpiadas Especiales. Este monumental acontecimiento transportará a cientos de atletas y entrenadores de todo el país a los Juegos Olímpicos Especiales de EE. UU. de 2026 en las Ciudades Gemelas de Minnesota.

“Formar parte del puente aéreo de las Olimpiadas Especiales de 2026 es algo que me entusiasma de verdad”, declaró Dierks Bentley. “Como piloto, es una forma increíble de utilizar la aviación para hacer el bien, y como persona, es una oportunidad de conectar con algunos atletas realmente inspiradores. Será una experiencia inolvidable”.

El prestigioso distintivo “Dove” se otorga a los propietarios y operadores de Cessna, Beechcraft y Hawker que donan el uso de sus aeronaves, tripulación, combustible y tiempo para transportar a los atletas hacia y desde los Juegos Olímpicos Especiales de EE. UU. de 2026. Las “Doves” reciben prioridad del Sistema Nacional de Espacio Aéreo por parte de la Administración Federal de Aviación mientras vuelan en el puente aéreo. El sector hace un llamamiento a los propietarios y operadores de aeronaves Cessna, Beechcraft y Hawker para que se unan el viernes 19 de junio de 2026 y el sábado 27 de junio de 2026 para apoyar el transporte de los atletas y entrenadores de las Olimpiadas Especiales hacia y desde los Juegos Olímpicos Especiales de EE. UU. de 2026 en las Ciudades Gemelas de Minnesota.

“El apoyo de Dierks al puente aéreo de las Olimpiadas Especiales de 2026 es un poderoso ejemplo de cómo la aviación puede unir a la gente por un propósito mayor”, comentó Ron Draper, presidente y director ejecutivo de Textron Aviation. “Su pasión por volar y por retribuir refleja el espíritu mismo de esta misión y nos sentimos honrados de tenerlo con nosotros”.

Desde la creación del puente aéreo de las Olimpiadas Especiales en 1987, estos propietarios de aeronaves han ayudado a transportar a más de 10 000 atletas y entrenadores a varios Juegos Olímpicos Especiales Mundiales y de EE. UU. Durante el evento de 2026, se espera que las “Doves” despeguen o aterricen en el Holman Field del aeropuerto del centro de St. Paul (KSTP) cada tres minutos durante un período de 10 horas.

“La oportunidad de ofrecer a estos atletas una experiencia de primera clase es algo de lo que me siento honrado de participar. Espero que otros pilotos escuchen esta llamada y se unan a nosotros para elevar a estos campeones a nuevas cotas”, declaró Bentley.

Cada tanto, todo el mundo necesita un empujón. Conviértase en una “Dove” de este monumental acontecimiento aeronáutico nacional, visite airlift.txtav.com.

