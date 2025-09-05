-

Rigaku se une a dois parceiros para criar o RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core e firmar um acordo de cooperação

original RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core

RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core

TÓQUIO--(BUSINESS WIRE)--Em 4 de setembro de 2025, a Rigaku Corporation, parceira global em sistemas analíticos de raios X e empresa do grupo Rigaku Holdings Corporation (sede: Akishima, Tóquio; presidente e CEO: Jun Kawakami; doravante "Rigaku"), a Universidade de Kyoto (campus principal: Kyoto; presidente: Nagahiro Minato; doravante "Universidade de Kyoto") e a JEOL Ltd. (sede: Akishima, Tóquio; presidente e CEO: Izumi Oi; doravante "JEOL") firmaram um acordo para criar uma organização voltada à inovação aberta. A iniciativa tem como objetivo aproveitar os pontos fortes de cada parte, realizar pesquisa e desenvolvimento conjuntos e formar profissionais capacitados.

O novo RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core é uma instalação de pesquisa conjunta fundada no Centro de Análise do Institute for Integrated Cell-Material Sciences (iCeMS da Universidade de Kyoto).

O RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core aplicará métodos inovadores de análise da estrutura molecular, com foco na difração de elétrons em nanocristais. Em especial, o centro de pesquisa conjunta fornecerá um ambiente de medição para acelerar a descoberta de funções em novos materiais, utilizando ferramentas como o XtaLAB Synergy-ED (o XtaLAB Synergy-ED é uma plataforma totalmente nova de integração e difração eletrônica, que combina a tecnologia de análise estrutural de raios X em monocristais da Rigaku com a tecnologia de microscopia eletrônica de transmissão da JEOL).

Dessa forma, o RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core pretende avançar na pesquisa básica, devolver os resultados das pesquisas à sociedade e formar profissionais qualificados, contribuindo assim para a inovação por meio da parceria entre academia e indústria.

O RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core é uma instalação de P&D dedicada ao avanço da ciência dos materiais por meio da inovação aberta. Focado em materiais de nanocristais descobertos em parceria entre academia e indústria, o RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core busca criar uma plataforma para esclarecer as relações entre estrutura e função desses materiais e desenvolver aplicações para eles.

Visão geral do acordo e da instalação de pesquisa conjunta

Período do acordo: de 4 de setembro de 2025 a 31 de março de 2028

O contrato pode ser renovado

Visão geral da instalação de pesquisa conjunta: RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core

Instalação de pesquisa conjunta fundada no Centro de Análise do iCeMS, Universidade de Kyoto

Comentários
Jun Kawakami
Presidente e CEO da Rigaku
É uma satisfação ver a Rigaku se unir à Universidade de Kyoto e à JEOL na criação desta nova base de pesquisa e desenvolvimento. Desde sua fundação, a Rigaku tem contribuído com orgulho para o avanço científico por meio de inovações em tecnologias de análise estrutural. Com o uso da difração de elétrons em nanocristais, o RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core acelerará o desenvolvimento dessa tecnologia e das pesquisas sobre suas aplicações. Esperamos compartilhar o conhecimento obtido por meio dessa parceria acadêmico-industrial com a sociedade em geral e utilizá-lo para formar a próxima geração de profissionais qualificados, essenciais para o futuro.

Nagahiro Minato
Presidente da Universidade de Kyoto
Com a fundação do RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core, esses três parceiros, Rigaku, JEOL e a Universidade de Kyoto, uniram forças para avançar em pesquisa e desenvolvimento de ponta por meio da inovação aberta. Essa iniciativa é de grande importância, alinhando-se à orientação da Universidade de colaborar com fabricantes de equipamentos analíticos no conceito de uma instalação central na Universidade de Kyoto, dentro do plano University for International Research Excellence. Temos grandes expectativas de que essa iniciativa fortaleça a pesquisa, a inovação e a formação de profissionais de destaque. Além disso, os resultados desse projeto servirão de base científica, tecnológica e industrial não apenas para os três parceiros, mas para o Japão como um todo, apoiando avanços na busca por soluções para os desafios da sociedade. A Universidade de Kyoto dedicará todos os esforços para garantir o sucesso do RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core.

Izumi Oi
Presidente e CEO da JEOL
A criação do RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core, em parceria com a Universidade de Kyoto e a Rigaku, é uma iniciativa fundamental para fornecer à sociedade tecnologias revolucionárias de análise estrutural. Desenvolvendo difratômetros eletrônicos que aplicam tecnologia de microscopia eletrônica de transmissão, a JEOL espera avançar na análise estrutural de nanocristais e acelerar a compreensão das funções de novos materiais. Por meio das inovações tecnológicas geradas por essas iniciativas e dos produtos e tecnologias resultantes, o RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core apoiará pesquisas aplicadas em diversos campos, incluindo ciências da vida, meio ambiente, energia e outros, contribuindo para o progresso científico e o desenvolvimento social.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contacts

Contato com a imprensa:
Sawa Himeno
Líder do departamento de comunicações, Rigaku Holdings Corporation
prad@rigaku.co.jp
Tel.: +81 90 6331 9843

