Andersen Consulting與MJB Technology Solutions合作提升數位化轉型能力

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting透過與MJB Technology Solutions建立合作強化其數位化轉型平台。後者是一家總部位於加拿大的公司，專注於ServiceNow、人工智慧、分析和IT轉型領域。

MJB Technology Solutions成立於2002年，為銀行、電信和製造業等產業的客戶設計並提供客製化軟體、數位平台和營運系統。該公司的核心能力包括全面的ServiceNow服務，以及AI驅動的解決方案、商業智慧與分析，以及數位化IT策略，始終致力於提供可量化的成果和長期價值。

MJB Technology Solutions執行長Mark Bains表示：「二十年來，我們一直致力於提供客製化解決方案，協助客戶因應關鍵業務挑戰。與Andersen Consulting的合作代表我們在全球擴大創新，同時堅守誠信、信任與影響力價值觀的新篇章。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz補充說道：「MJB在企業IT環境和新興技術領域擁有出色的執行記錄。其在ServiceNow、AI和分析領域的深厚專業知識將為我們的平台增添深度，使我們能夠為尋求技術驅動轉型的客戶提供更敏捷、更智慧的解決方案。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、科技和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過2萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在600多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。