Curatis breidt de distributieactiviteiten met Phoenix Labs uit met tot CHF 5 miljoen extra jaarinkomsten

LIESTAL, Zwitserland--(BUSINESS WIRE)--Curatis Holding AG (SIX: CURN, 'Curatis') kondigt een nieuw distributiecontract aan met Phoenix Labs (Ierland) voor vier producten in Zwitserland.

Aanzienlijke groei van de omzet dankzij nieuwe producten

Curatis heeft een contract met Phoenix Labs (Ierland) ondertekend om vier producten te verdelen in de domeinen van pijnbeheer en urologie in Zwitserland, met ingang van oktober 2025. Deze producten genereerden een omzet van om en bij CHF 5 miljoen in Zwitserland in 2024. Als houder van de vergunning voor het in de handel brengen, zal Curatis instaan voor alle regelgevende, kwaliteitsgebonden en geneesmiddelenbewakingservices voor rekening van Phoenix Labs in Zwitserland.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.