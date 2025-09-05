-

Curatis expande su negocio de distribución de la mano de Phoenix Labs, con unos ingresos anuales adicionales de hasta 5 millones de francos suizos

LIESTAL, Suiza--(BUSINESS WIRE)--Curatis Holding AG (SIX: CURN, "Curatis") anuncia la firma de un nuevo contrato de distribución con Phoenix Labs (Irlanda) para cuatro productos en Suiza.

Crecimiento significativo de los ingresos con nuevos productos

Curatis acaba de firmar un contrato con Phoenix Labs (Irlanda) para distribuir cuatro productos en los ámbitos de tratamiento del dolor y urología en Suiza, a partir de octubre de 2025. Estos productos generaron unos ingresos de aproximadamente 5 millones de CHF en Suiza en 2024. Como titular de la autorización de comercialización, Curatis será responsable de todos los servicios normativos, calidad y farmacovigilancia en nombre de Phoenix Labs en Suiza.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Patrick Ramsauer
DIRECTOR FINANCIERO
Teléfono: +41 61 927 8777
ir@curatis.com

