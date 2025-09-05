Rigaku與兩位合作夥伴共同成立RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core，並擬定合作協議

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- X光分析系統全球解決方案合作夥伴、Rigaku Holdings Corporation（總部位於東京昭島市；總裁暨執行長川上潤；以下稱「Rigaku」）集團公司Rigaku Corporation、京都大學（主校園：京都；校長：湊長博）和JEOL Ltd.（總部位於東京昭島市；總裁暨執行長：大井泉；以下稱「JEOL」）於2025年9月4日達成協議，將合作成立一所專為開放創新而設的組織。這項行動的目的是運用彼此的力量進行聯合研究與開發，培養技術人才。

新成立的RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core是一個聯合研究單位，設立於京都大學整合細胞材料科學中心 (iCeMS) 內。

RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core將應用創新的分子結構分析方法，集中全力探索奈米晶體的電子束繞射。更具體的說，這個聯合研究單位將提供測量環境，利用XtaLAB Synergy-ED等工具加速研究新材料的功能。（XtaLAB Synergy-ED是一種嶄新的電子繞射與整合平台，結合了Rigaku的單晶X光結構分析與JEOL的穿透式電子顯微鏡兩種技術。）

RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core以這個方式推動基礎研究，用研究成果回饋社會，培養技術人才，藉由學界業界合作為創新盡一份心力。

RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core是一個研發單位，致力透過開放式創新推動材料科學的進步。RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core專事研究透過學界和業界合作發現的奈米晶體材料，其宗旨是建立一座平台來釐清這些材料的結構和功能之間的關係，並為它們開發應用辦法。

協議及聯合研究單位概要 協議效期：自2025年9月4日起至2028年3月31日止 開放續約的可能性 聯合研究單位概要：RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core 本聯合研究單位設立於京都大學整合細胞材料科學中心 (iCeMS)

各方感言

川上潤

Rigaku總裁暨執行長

很高興Rigaku能與京都大學和JEOL合作成立這個新的研發單位。Rigaku自創立以來一直致力提升結構分析技術，貢獻科學進步。RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core將利用奈米晶體的電子繞射加速這項技術之應用的開發與研究。我們期待用這項學界業界合作的成果回饋社會，並運用這些知識培養未來所需的下一代技能人才。

湊長博

京都大學校長

RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core的成立讓RIGAKU、JEOL和京都大學三大合作夥伴攜手進行開放式創新，推動尖端研發工作。這項行動契合京都大學在「國際卓越研究大學」計畫下與分析設備製造商合作建造核心設施的理念，意義深遠。我們寄予厚望，希望這項努力能加強研究創新、培育傑出人才。此外，這項計畫的成果將奠定三個合作夥伴乃至於全日本的科技和產業基礎，並支持突破性研究，進而解決社會面臨的問題。京都大學將竭盡全力確保RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core的成功。

大井泉

JEOL總裁暨執行長

與京都大學和Rigaku合作成立RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core，可為社會提供革命性的結構分析技術。JEOL期許開發應用穿透式電子顯微鏡技術的電子繞射儀能夠促進奈米晶體的結構分析，並加速釐清新材料的功能。RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core將以這些努力所取得的技術創新及其產生的產品和技術，支持包括生命科學、環境、能源在內的廣大領域進行應用研究，為科學進步和社會發展做出貢獻。

