Andersen Consulting samarbejder med MJB Technology Solutions om at fremme digitale transformationsmuligheder

Andersen Consulting styrker sin platform for digital transformation gennem et samarbejde med det canadiske firma MJB Technology Solutions, der er specialiseret i ServiceNow, kunstig intelligens, analyse og IT-transformation.

MJB Technology Solutions blev stiftet i 2002 og udvikler skræddersyet software, digitale platforme og operationelle systemer til kunder inden for sektorer som banker, telekommunikation og produktion. Virksomhedens kernekompetencer omfatter komplekse ServiceNow-tjenester samt AI-baserede løsninger, business intelligence og analyse samt digital IT-strategi – og de leverer konsekvent målbare resultater og langsigtet værdi.

"Gennem to årtier har vi leveret specialudviklede løsninger, der hjælper vores kunder med at tackle forretningskritiske udfordringer," siger Mark Bains, administrerende direktør hos MJB Technology Solutions. "Vores samarbejde med Andersen Consulting markerer et nyt kapitel i, hvordan vi skalerer innovation globalt, samtidig med at vi forbliver tro mod vores værdier om integritet, tillid og indflydelse."

Mark L. Vorsatz, global bestyrelsesformand og administrerende direktør for Andersen, tilføjede: "MJB har en stærk erfaring inden for implementering i virksomhedens IT-miljøer og nye teknologier. Deres dybe ekspertise inden for ServiceNow, AI og analyse vil tilføre vores platform større dybde og give os mulighed for at levere mere agile og intelligente løsninger til kunder, der efterspørger teknologisk transformation."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der tilbyder en omfattende portefølje af tjenester inden for virksomhedsstrategi, forretningsudvikling, teknologi- og AI-transformation samt løsninger inden for humankapital. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hos Andersen Global, der leverer brancheførende rådgivning inden for skat, jura, værdiansættelse, global mobilitet og strategisk rådgivning via en global platform med over 20.000 specialister på verdensplan og tilstedeværelse på mere end 600 lokationer gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab og tilbyder konsulentydelser gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere verden over.

