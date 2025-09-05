Andersen Consulting与MJB Technology Solutions合作提升数字化转型能力

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting通过与MJB Technology Solutions建立合作强化其数字化转型平台。后者是一家总部位于加拿大的公司，专注于ServiceNow、人工智能、分析和IT转型领域。

MJB Technology Solutions成立于2002年，为银行、电信和制造业等行业的客户设计并交付定制化软件、数字平台和运营系统。该公司的核心能力包括全面的ServiceNow服务，以及AI驱动的解决方案、商业智能与分析，以及数字化IT战略，始终致力于交付可量化的成果和长期价值。

MJB Technology Solutions首席执行官Mark Bains表示：“二十年来，我们一直致力于提供定制化解决方案，帮助客户应对关键业务挑战。与Andersen Consulting的合作标志着我们在全球范围内扩大创新，同时坚守诚信、信任与影响力价值观的新篇章。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz补充道：“MJB在企业IT环境和新兴技术领域拥有出色的执行记录。其在ServiceNow、AI和分析领域的深厚专业知识将为我们的平台增添深度，使我们能够为寻求技术驱动转型的客户提供更敏捷、更智能的解决方案。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过2万名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在600多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

