AM Best Afirma Calificaciones Crediticias de Seguros Suramericana S.A.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A- (Excelente) y la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “a-” (Excelente) de Seguros Suramericana S.A. (Sura) (Panamá). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de Sura reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como la más fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos apropiada.

La fortaleza del balance de Sura está respaldada por un estructurado programa de reaseguro y sinergias proporcionadas por Grupo de Inversiones Suramericana S.A. (Grupo Sura), compañía con sede en Colombia, líder en las industrias aseguradora, de gestión de activos, y bancaria de Latinoamérica. Contrarrestando estos factores positivos de calificación, se encuentra el panorama altamente competitivo en Panamá, y el declive en la rentabilidad de Sura en los periodos más recientes.

A diciembre de 2024, Sura fue la cuarta aseguradora más grande de Panamá, con una participación de mercado del 8.8%. El 72% de su portafolio de negocios está compuesto por productos de no vida, mientras que el 28% restante corresponde a vida. La principal línea de negocio de daños de Sura es auto, la cual representa el 39% de la prima emitida.

En 2018, la iniciativa de Grupo Sura fue optimizar el valor de los accionistas mediante la fusión de las compañías tenedoras intermedias de seguros, Suramericana S.A. e Inversura Panamá Internacional S.A., condujo a la escisión de su subsidiaria Aseguradora Suiza Salvadoreña S.A., impactando positivamente la capitalización ajustada por riesgos de Sura, la cual ya se encontraba en el nivel más fuerte, con base en el Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés). La base de capital de Sura continúa siendo impulsada por su modelo de administración basado en valor, al mismo tiempo que se cumplen los objetivos de retorno sobre inversión posteriores a la fusión. AM Best espera que Sura continúe siguiendo lineamientos consistentes en su gestión de capital que respalden sus calificaciones. Adicionalmente, la fortaleza de balance de la compañía se encuentra respaldada por un extenso programa de reaseguro establecido con instituciones de excelente security, así como por la implementación de un modelo interno de capital económico.

Durante 2024, la mayor parte de las líneas de negocio de Sura se mantuvieron en línea en términos de volumen, presentando un crecimiento general de 3.9% durante el periodo. A pesar de los esfuerzos por mantener todas las líneas de negocio en suficiencia de prima, los resultados reflejan una oportunidad de mejora en la suscripción y ejercen presión sobre la rentabilidad de la compañía. A junio de 2025, las métricas de desempeño operativo de Sura permanecieron consistentes con las tendencias anteriores, presentando una pérdida neta de 2.9 millones de dólares.

Acciones de calificación negativas podrían ocurrir si la capitalización ajustada por riesgos de la compañía se deteriora a un nivel que ya no respalde las calificaciones actuales como resultado de la erosión de la base de capital. Podrían producirse acciones de calificación positivas como resultado de la exitosa evolución de la estrategia de negocios de la compañía, al mismo tiempo que mejora sus resultados netos e indicadores de rentabilidad a niveles más en línea con aquellos competidores en niveles de calificación más altos.

