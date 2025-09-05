Idemitsu與Rimini Street合作，支援並實現其基於SAP ECC 6.0系統的長期資訊科技路線圖和策略

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球端對端企業軟體支援、管理與創新解決方案供應商以及Oracle、SAP和VMware軟體的一流支援服務協力廠商Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) 今天宣布，日本石油製造商及零售商Idemitsu Kosan（出光興產）選擇Rimini Street作為其長期策略性ERP支援和服務合作夥伴，針對其核心SAP ECC 6.0系統提供專業知識和擴展功能。Idemitsu與Rimini Street的首次合作始於2013年，當時Idemitsu正在向SAP ECC 6.0過渡，並選擇Rimini Support™為其Oracle EBS系統提供支援。

由於SAP ECC 6.0的供應商支援服務將於2030年終止，Idemitsu的高階主管聘請了一家獨立研究公司，評估遷移至S/4HANA的成本及其對業務的影響。Idemitsu的高階主管已確定SAP ECC 6.0是一款穩定、強大的ERP系統，可作為企業的關鍵任務系統，因此決定放棄遷移至S/4HANA，轉而藉助Rimini Street的第三方支援，最大限度地發揮其SAP ECC 6.0的潛力並延長其投資壽命。

Idemitsu數位和ICT推廣部副總經理Takayoshi Sawai表示：「SAP ECC 6.0的靈活性是我們最初從Oracle遷移至SAP的原因。為了加速組織內部的創新並提高流程的速度和品質，我們的策略是為系統核心增添功能，而不是將其替換掉。Rimini Street讓我們得以將業務需求置於供應商要求之上，確保技術路線圖暢通無阻。Rimini Street的專長讓我們不再受供應商強制的終止支援期限所困擾，完全掌控系統設計，從而最大程度地實現我們的願景。」

Idemitsu重塑其SAP ECC 6.0，以推進數位轉型

Idemitsu的五大業務領域——石油、基礎化學品、功能性材料、電力/再生能源和資源目前正在重組為三大業務部門，以實現精簡和「業務組合轉型」。

Sawai表示：「我們資訊科技策略的關鍵組成部分是從基於製造業標準的孤立結構，轉變為涵蓋零售和服務業的靈活結構。作為中期應用策略的一部分，我們希望能夠在無需花費時間和成本進行版本升級的前提下，添加所需功能，從而佔據優勢地位。」

其中能夠體現Sawai及其團隊對可組合、快速適應的ERP策略承諾的專案之一便是近期對會計和報告結構的重組。Sawai就此專案評論道：「若試圖將業務需求強行套用於軟體功能，最終只會導致設計受限。正是基於這項理念，我們推翻了最初將供應鏈管理與會計整合於單一實例的經銷商發票流程設計，該設計曾造成系統缺口與報告延遲。如今我們正在重塑並擴充現有的由Rimini Street提供技術支援的SAP ECC 6.0系統功能，以強化資料品質管控並提升自動化程度。與Rimini Street的合作使我們得以加速推動數位轉型計畫，同時避免營運中斷。」

Rimini Street的SAP專長強化了Idemitsu的技術能力與知識儲備

Idemitsu計劃建立穩健的未來發展路線圖，包括延長其高度客製化的SAP ECC 6.0環境的使用壽命，並透過Rimini Street與內部資源，確保系統持續獲得完善維護與法遵保障。

Sawai表示：「Rimini Street在SAP領域的全方位技術專長大幅提升了團隊滿足系統需求的能力。我們計劃與Rimini Street建立更長久的合作關係，以確保我們的關鍵任務系統持續可用，並在規劃未來業務需求的同時，最大限度地提高我們的SAP投資。」

Rimini Street Japan技術長Nobutake Godo表示：「Rimini Street Japan深耕於本地區客戶的成功，迄今服務客戶已逾400家。我們致力於將選擇權交還於全球企業領導者，並根據他們的發展目標以及在此過程中對系統的需求提供中立的指導。作為Idemitsu等全球知名企業首選的第三方SAP支援夥伴，我們以能夠為客戶帶來切實的財務和生產力成果為榮，幫助他們加速創新並提升競爭優勢。」

瞭解關於Idemitsu如何重塑SAP策略，以實現其原生數位轉型願景的更多資訊。

