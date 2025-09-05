Rigaku se une a dos socios para crear el RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core y firmar un acuerdo de cooperación

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--El 4 de septiembre de 2025, Rigaku Corporation, socio global de soluciones en sistemas analíticos de rayos X y empresa del grupo Rigaku Holdings Corporation (sede central: Akishima, Tokio; presidente y director ejecutivo: Jun Kawakami; en adelante, "Rigaku"); la Universidad de Kioto (campus principal: Kioto; presidente: Nagahiro Minato; en adelante, "Universidad de Kioto"); y JEOL Ltd. (sede central: Akishima, Tokio; presidente y director ejecutivo: Izumi Oi, en adelante, "JEOL") firmaron un acuerdo para crear una organización de innovación abierta. El objetivo de esta iniciativa es aprovechar las fortalezas de cada uno, llevar a cabo actividades conjuntas de investigación y desarrollo, y formar personal cualificado.

El recientemente creado "RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core" es un centro de investigación conjunto fundado dentro del Centro de Análisis del Instituto de Ciencias Integradas de Materiales Celulares (iCeMS de la Universidad de Kioto).

El RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core aplicará métodos innovadores de análisis de estructuras moleculares y se centrará en la difracción de haz de electrones de nanocristales. En particular, la instalación de investigación conjunta proporcionará un entorno de medición para acelerar la búsqueda de funciones en nuevos materiales, utilizando herramientas como XtaLAB Synergy-ED. (XtaLAB Synergy-ED es una plataforma de difracción e integración de electrones radicalmente nueva que integra la tecnología de análisis estructural de rayos X monocristalino de Rigaku con la tecnología de microscopía electrónica de transmisión de JEOL).

De esta manera, el objetivo del RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core es promover la investigación básica, devolver los resultados de la investigación a la sociedad y formar personal cualificado, para contribuir así a la innovación a través de la colaboración entre el mundo académico y el industrial.

El RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core es un centro de investigación y desarrollo que se dedica al avance de la ciencia de los materiales a través de la innovación abierta. Centrándose en los materiales nanocristalinos que se descubrieron gracias a la colaboración entre el mundo académico y la industria, el RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core tiene como objetivo crear una plataforma para dilucidar las relaciones entre la estructura y la función de estos materiales y desarrollar aplicaciones para ellos.

Resumen del acuerdo y del centro de investigación conjunto Periodo de vigencia del acuerdo: del 4 de septiembre de 2025 al 31 de marzo de 2028 Posibilidad de renovación del contrato Descripción general de las instalaciones de investigación conjunta: RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core Centro de investigación conjunto fundado dentro del Centro de Análisis del iCeMS, Universidad de Kioto Expand

Comentarios

Jun Kawakami

Presidente y CEO, Rigaku

Me complace enormemente que Rigaku haya podido unirse a la Universidad de Kioto y a JEOL para crear esta nueva base de investigación y desarrollo. Desde su fundación, Rigaku se enorgullece de haber contribuido al progreso científico mediante avances en la tecnología de análisis estructural. Mediante el uso de la difracción de electrones de nanocristales, el RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core acelerará el desarrollo de esta tecnología y la investigación en sus aplicaciones. Esperamos poder devolverle a la sociedad en general los conocimientos obtenidos a través de esta colaboración entre el mundo académico y el industrial, y utilizarlos para formar a la próxima generación de personal cualificado del que depende el futuro.

Nagahiro Minato

Presidente, Universidad de Kioto

Con la creación del RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core, estos tres socios, Rigaku, JEOL y la Universidad de Kioto, unieron sus fuerzas para impulsar la investigación y el desarrollo de vanguardia a través de la innovación abierta. Esta iniciativa reviste una gran importancia, ya que encaja a la perfección con la orientación de la Universidad de aliarse con fabricantes de dispositivos analíticos en torno al concepto de una instalación central para la Universidad de Kioto, en el marco del plan para la Universidad para la Excelencia en la Investigación Internacional. Tenemos grandes expectativas de que esta iniciativa conduzca al fortalecimiento de la investigación, la innovación y el desarrollo de personal sobresaliente. Además, los resultados de este proyecto reforzarán las bases científicas, tecnológicas e industriales no solo de los tres socios, sino de Japón en general, y contribuirán a lograr avances decisivos en la búsqueda de soluciones a los problemas a los que se enfrenta la sociedad. La Universidad de Kioto hará todo lo posible para garantizar el éxito del RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core.

Izumi Oi

Presidente y CEO, JEOL

La creación del RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core, en colaboración con la Universidad de Kioto y Rigaku, es una iniciativa fundamental para dotar a la sociedad de tecnologías revolucionarias de análisis estructural. Mediante el desarrollo de difractómetros de electrones que aplican la tecnología de microscopía electrónica de transmisión, JEOL espera avanzar en el análisis estructural de los nanocristales y acelerar la elucidación de las funciones de los nuevos materiales. A través de las innovaciones tecnológicas impulsadas por estos esfuerzos y los productos y tecnologías que generan, el RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core apoyará la investigación aplicada en una amplia gama de campos, incluidas las ciencias de la vida, el medio ambiente, la energía y más, contribuyendo al progreso científico y al desarrollo social.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.