Aker BP utilizza Cognite Atlas AI™ per avviare un futuro nell'esplorazione e nella produzione incentrate sull'intelligenza artificiale

PHOENIX--(BUSINESS WIRE)--Aker BP, una delle aziende petrolifere indipendenti più grandi d'Europa, e Cognite, il leader globale nell'AI industriale, approfondiscono il loro sodalizio strategico attraverso l'adozione ampliata di Cognite Atlas AI ™, utilizzando il potere degli agenti di intelligenza artificiale per migliorare l'efficienza, ridurre i costi e aumentare la produttività. Questa collaborazione potenziata mette Aker BP all'avanguardia nell'utilizzo dell'AI agentica per creare valore significativo e trasformare le proprie operazioni.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.