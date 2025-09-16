-

Aker BP utilizza Cognite Atlas AI™ per avviare un futuro nell'esplorazione e nella produzione incentrate sull'intelligenza artificiale

Conoscenze umane e agenti autonomi collaborano per trasformare le operazioni, migliorare l'efficienza, aumentare la sicurezza e sbloccare nuovo valore in tutta l'azienda.

Aker BP Leverages Cognite Atlas AI™ to Pioneer an AI-First Future in Exploration and Production

PHOENIX--(BUSINESS WIRE)--Aker BP, una delle aziende petrolifere indipendenti più grandi d'Europa, e Cognite, il leader globale nell'AI industriale, approfondiscono il loro sodalizio strategico attraverso l'adozione ampliata di Cognite Atlas AI ™, utilizzando il potere degli agenti di intelligenza artificiale per migliorare l'efficienza, ridurre i costi e aumentare la produttività. Questa collaborazione potenziata mette Aker BP all'avanguardia nell'utilizzo dell'AI agentica per creare valore significativo e trasformare le proprie operazioni.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

