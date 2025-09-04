Ondo Finance e Alpaca collaborano per tokenizzare azioni e ETF statunitensi

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Oggi, Ondo Finance, un leader nell'innovazione finanziaria basata su blockchain e titoli del mondo reale tokenizzati, ha annunciato il lancio di Ondo Global Markets, la sua piattaforma di azioni e ETF (Exchange Traded Funds, fondi di investimento quotati sui mercati) statunitensi tokenizzati. La piattaforma è alimentata da un'integrazione strategica con Alpaca, un broker-dealer con compensazione autonoma e un'API per infrastrutture di brokeraggio per azioni, ETF e trading di opzioni, oltre a criptovalute.

Secondo un rapporto McKinsey, la capitalizzazione del mercato tokenizzato potrebbe raggiungere circa 2 trilioni di dollari entro il 2030 in una serie di classi di titoli. Questo aumento previsto nella domanda del mercato di beni tokenizzati, come azioni e ETF statunitensi, giunge in un momento in cui gli investitori globali continuano ad affrontare ostacoli, compresi rigorose norme di accesso al mercato, importi minimi elevati e processi complicati di pagamento.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.