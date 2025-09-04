-

Ondo Finance e Alpaca collaborano per tokenizzare azioni e ETF statunitensi

Collegando finanza tradizionale e mercati on-chain, aumentando l'accesso a titoli di alta qualità

original Ondo Finance and Alpaca collaborate to tokenize US stocks and ETFs; bridging traditional finance and on-chain markets, increasing access to high-quality assets.

Ondo Finance and Alpaca collaborate to tokenize US stocks and ETFs; bridging traditional finance and on-chain markets, increasing access to high-quality assets.

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Oggi, Ondo Finance, un leader nell'innovazione finanziaria basata su blockchain e titoli del mondo reale tokenizzati, ha annunciato il lancio di Ondo Global Markets, la sua piattaforma di azioni e ETF (Exchange Traded Funds, fondi di investimento quotati sui mercati) statunitensi tokenizzati. La piattaforma è alimentata da un'integrazione strategica con Alpaca, un broker-dealer con compensazione autonoma e un'API per infrastrutture di brokeraggio per azioni, ETF e trading di opzioni, oltre a criptovalute.

Secondo un rapporto McKinsey, la capitalizzazione del mercato tokenizzato potrebbe raggiungere circa 2 trilioni di dollari entro il 2030 in una serie di classi di titoli. Questo aumento previsto nella domanda del mercato di beni tokenizzati, come azioni e ETF statunitensi, giunge in un momento in cui gli investitori globali continuano ad affrontare ostacoli, compresi rigorose norme di accesso al mercato, importi minimi elevati e processi complicati di pagamento.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per i media
press@alpaca.markets

Industry:

Alpaca

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Contatto per i media
press@alpaca.markets

More News From Alpaca

Riassunto: Alpaca entra nel mercato UK e UE attraverso l'acquisizione di WealthKernel

NEW YORK e LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Alpaca, un'API per infrastrutture self-clearing broker-dealer e brokerage, oggi ha annunciato l'intenzione di rilevare WealthKernel, azienda di wealthtech (tecnologia della gestione patrimoniale) specializzata in infrastruttura degli investimenti digitali e prodotti con agevolazioni fiscali. Questa acquisizione strategica porterà in Alpaca l'infrastruttura di brokerage su licenza UK e UE di WealthKernel, supportando la rapida espansione globale per realizzare...

Riassunto: Kraken offre titoli azionari statunitensi tramite una partnership strategica stretta con Alpaca

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Kraken, una delle piattaforme per lo scambio di criptovalute più affidabili e di più lunga esperienza a livello globale, che vanta oltre 15 milioni di clienti in tutto il mondo, ora offre a clienti residenti negli Stati Uniti titoli azionari di questo paese. Ampliando la sua offerta di prodotti, Kraken continua a colmare la lacuna tra asset digitali e tradizionali, rafforzando la propria posizione di piattaforma per contrattazioni multi-asset di varie classi a livello...
Back to Newsroom