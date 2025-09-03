AM Best Afirma Classificações de Crédito e Atribui Classificação em Escala Nacional ao IRB-Brasil Resseguros S.A.

CIDADE DO MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best afirmou o Financial Strength Rating A- (Excelente) e o Rating de Crédito de Emissor de Longo Prazo “a-” (Excelente) do IRB-Brasil Resseguros S.A. (IRB) (Rio de Janeiro, Brasil). Simultaneamente, a AM Best atribuiu a Classificação em Escala Nacional (NSR, por suas siglas em inglês) de Brasil de “aaa.BR” (Exceptional) ao IRB. A perspectiva dessas Classificações de Crédito (classificações) é estável.

As classificações refletem a solidez do balanço patrimonial do IRB, que a AM Best avaliou no nível mais forte, bem como seu desempenho operacional adequado, perfil empresarial neutro e gestão de risco empresarial (ERM) apropriada.

As perspectivas estáveis ​​são sustentadas pela expectativa da AM Best de que a solidez do balanço patrimonial do IRB permanecerá nos níveies mais fortes, apoiada por uma tendência de melhoria sustentada em seu desempenho operacional e se beneficiando das iniciativas implementadas por sua administração.

O patrimonio da IRB cresceu nos últimos cinco a sete anos e seu nível mais forte de capitalização ajustada ao risco o Índice de Adequação de Crédito da Best (BCAR, por suas siglas em inglês) está na categoria mais alta para uma empresa em seu nível de classificação. O balanço patrimonial da empresa também se beneficia de protecção por meio de um programa de retrocessão com resseguradoras de alta classificação que limita as exposições líquidas do IRB a níveis administráveis.

A AM Best avalia o desempenho operacional do IRB como adequado devido às mudanças nos seus resultados. Ao longo de 2025, a empresa melhorou seu desempenho operacional por meio do refinamento de seu portfólio, o que auxiliou na recuperação do desempenho em relação em anos anteriores, apoiado por uma mudança na cultura da empresa resultando em uma tendência positiva em seus resultados financeiros.

O IRB é o participante dominante no mercado de resseguros no Brasil. Em dezembro de 2024, o IRB detinha quase 33.7% de participação no mercado doméstico de resseguros do Brasil. O IRB foi classificado na faixa intermediária da mais recente classificação Global Reinsurance Top 50 da AM Best, na 16ª posição (com base no IFRS 17).

A AM Best reconhece que o IRB tomou muitas medidas para reforçar o seu ERM e a estrutura de governação, e essas melhorias ajudaram a estabilizar as suas operações. A AM Best reconhece que as mudanças estão mostrando uma tendência de melhoria no desempenho de subscrição da empresa.

Um fator que poderia levar a uma ação de rating negativa são as condições macroeconômicas do Brasil, que poderiam contribuir ainda mais para uma deterioração do desempenho operacional do IRB e se tornar um obstáculo à sua capacidade de levantar capital, se necessário. Embora nenhuma ação de classificação positiva seja prevista no curto prazo, um impacto positivo poderá ocorrer se a empresa continuar a mostrar melhorias em seu desempenho operacional por meio da implementação de sua estratégia de transformação.

