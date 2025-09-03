-

IQM Quantum Computers在B輪融資中獲超3億美元，由美國投資方Ten Eleven Ventures領投，Tesi鼎力支援

  • 這是歐洲乃至美國以外地區量子領域有史以來規模最大的B輪融資。1
  • 隨著量子運算逐步邁向更廣泛的生產應用，這筆資金將加速IQM在美國及其他全球市場的成長軌跡。
  • 這筆資金也將推進IQM的糾錯技術發展路線圖。

IQM共同執行長暨共同創辦人Jan Goetz強調了這項聲明的重要性，他指出這筆資金將加速公司在美國及其他全球市場的擴張，同時推動其量子糾錯技術的發展路線圖。

芬蘭艾斯波--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全端超導量子電腦領域的全球領導者IQM Quantum Computers今天宣布已獲得3.2億美元（2.75億歐元）的創業投資，使其迄今為止的總融資額達到6億美元。

本輪B輪融資由專注於網路安全的投資公司Ten Eleven Ventures領投，該公司是IQM的首個美國投資方，現有的芬蘭創投和私募股權公司Tesi也加大了投資力度。參與此次融資的一些新老投資方還包括退休基金Elo Mutual Pension Insurance和Varma Mutual Pension Insurance、策略性投資公司Schwarz Group和Winbond Electronics Corporation，以及主權財富基金EIC和Bayern Kapital。

「本輪融資將推動公司發展，加速推進從數千到數百萬量子位元的糾錯系統技術路線圖。同時，我們將依托極具吸引力的本地部署量子電腦解決方案及近期宣布的雲端服務升級，著力拓展美國及其他全球市場業務，」IQM Quantum Computers共同創辦人暨共同執行長Jan Goetz博士表示，「Ten Eleven作為我們首個美國投資方的加入，對IQM而言具有催化意義。在美國找到一個能夠幫助我們擴大技術規模，為合作夥伴和客戶創造價值的合適的創投夥伴至關重要。 Ten Eleven在引導企業成為產業領導者方面擁有卓越的業績記錄，且其願景與我們高度契合，從而促成​​了此次天作之合。」

此次B輪融資將協助IQM拓展其商業影響力，並在全球擴展其資料中心基礎設施和組裝線。這筆額外資金在鞏固IQM的歐洲領先地位的同時，也將增強其在美國市場的實力，並進一步進入全球主要市場，以滿足客戶對IQM產品與日俱增的需求。對IQM芬蘭晶片製造工廠的進一步投資也將用於支援研發工作，以期在近期實現容錯量子運算。先進的晶圓廠產能將助力實現向百萬量子位元擴展的目標，並同時減少和修正量子誤差。

「數十年來，我們一直致力於幫助投資組合公司擴大規模，深諳如何與高瞻遠矚、不斷突破創新界限的全球團隊合作。網路安全與量子技術之間的關係不斷發展，擁有共同的利害關係人群體。這種重疊使我們能夠為IQM團隊提供高價值的諮詢、資金和人脈資源，」Ten Eleven Ventures共同創辦人暨執行事務合夥人Alex Doll表示，「此次投資體現了Ten Eleven的理念：與處於量子時代前沿的公司合作，對於安全運算的未來至關重要。」作為此次融資的一環，Alex Doll將加入IQM董事會。

「Tesi一直以來作為IQM的投資方，我們有幸見證了其成為全球領導者的歷程。多年來，IQM在技術路線圖、生產能力和客戶交付方面取得了長足進步，從而使其在競爭中脫穎而出。Tesi經過投資策略調整，我們很高興能夠大幅增加投資，以支援IQM下一階段的成長之旅。」Tesi創投與成長投資總監 Juha Lehtola表示。

Goldman Sachs International擔任IQM B輪融資的獨家配售代理。

關於IQM Quantum Computers：

IQM是超導量子電腦領域的全球領導者。IQM提供本地全堆疊量子電腦以及一個可存取其電腦的雲端平台。IQM的客戶包括一流的高效能計算中心、研究實驗室、大學和企業，它們擁有IQM軟體和硬體的完全存取權限。IQM擁有300多名員工，總部位於芬蘭，在法國、德國、義大利、日本、波蘭、西班牙、新加坡、韓國和美國等世界各地設有分支機搆。

關於Ten Eleven Ventures：

Ten Eleven Ventures是全球首家專注於網路安全領域、不拘階段的投資機構。該公司致力於發掘、投資並培養頂尖網路安全企業，以滿足關鍵數位安全需求，並以其團隊、網路及經驗助力企業成功發展。自創立以來，Ten Eleven Ventures已募集逾10億美元資金，在全球完成60餘項網路安全投資，涵蓋不同發展階段的企業，包括KnowBe4、Darktrace、Axis Security、Twistlock、Verodin、Cylance及Ping Identity等。瞭解更多資訊，請造訪：1011vc.com

關於Tesi：

Tesi（官方名稱為Finnish Industry Investment Ltd）是一家國有、市場導向的投資公司，其投資領域涵蓋創投基金與私募股權基金，同時直接投資於芬蘭新創公司、成長型企業以及新興工業規模企業。

1根據CrunchBase資料

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

