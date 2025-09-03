Rapid Medical™ supera los 1 000 casos con DRIVEWIRE™ 24 en América del Norte y se expande a Europa con la aprobación MDR

SOUTHLAKE, Texas y MARSELLA, Francia--(BUSINESS WIRE)--Rapid Medical™, desarrollador líder de dispositivos endovasculares, anuncia que su guía dirigible DRIVEWIRE™ 24 ha sido utilizada en más de 1 000 procedimientos neurovasculares en América del Norte en el marco del lanzamiento comercial por tiempo limitado que comenzó a principios de este año. La empresa también anunció la obtención de la certificación de marcado CE conforme al Reglamento de Dispositivos Médicos de la Unión Europea (MDR), como se presentó en la Reunión Anual ESMINT 2025.

«En mi experiencia, esta guía combina de forma única la precisión y el control, algo que las tecnologías convencionales no podían lograr», afirmó el Dr. Erez Nossek, neurocirujano en NYU Langone, Nueva York, NY.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.