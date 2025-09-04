BTG Bioliquids e NanosTech collaborano per offrire una soluzione completa per biocarburanti avanzati

ENSCHEDE, Paesi Bassi e CALGARY, Alberta--(BUSINESS WIRE)--BTG Bioliquids BV (BTL), una società leader nella tecnologia pirolitica rapida con sede nei Paesi Bassi e NanosTech Technology & Innovations Ltd. (NanosTech), una società di sviluppo e produzione di catalizzatori con sede in Canada, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per la fornitura di una soluzione completamente integrata per la produzione di biocarburanti avanzati drop-in.

La partnership integra la dimostrata tecnologia di pirolisi rapida di BTL, che converte biomassa sostenibile in bio-olio, con la piattaforma proprietaria Aquaprocessing (AQP) di NanosTech, che aggiorna persino i bio-oli più complessi in materie prime pronte per la raffinazione per produrre combustibili come carburante sostenibile per l'aviazione (SAF), diesel rinnovabile e combustibili per uso marittimo.

Le due società stanno ora collaborando attivamente per individuare la sede in Canada e in Europa del nuovo sistema di bioraffineria modulare da 500 barili al giorno.

