Biocytogen firma un accordo con Merck, KGaA, Darmstadt, Germany per promuovere soluzioni di rilascio su base lipidica coniugate con anticorpi

PECHINO--(BUSINESS WIRE)--Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. (Biocytogen, HKEX: 02315), società biotecnologica globale che promuove la ricerca e lo sviluppo di nuovi farmaci a base di anticorpi con tecnologie innovative e Merck KGaA, Darmstadt, Germania, azienda leader in ambito scientifico e tecnologico, hanno firmato un accordo di valutazione e opzione per portare avanti lo sviluppo di soluzioni di rilascio su base lipidica coniugate con anticorpi per carichi utili di acido nucleico, come le nanoparticelle lipidiche (LNP) coniugate con anticorpi.

L'accordo prevede la fornitura da parte di Biocytogen di anticorpi proprietari, interamente umani, derivati dalla sua piattaforma RenMice® per la valutazione presso Merck KGaA, Darmstadt, azienda tedesca che si occupa di LNP coniugate con anticorpi.

Contatti di Biocytogen
Assetì e piattaforme di anticorpi: BD-Licensing@biocytogen.com
Media: pr@bbctg.com.cn

Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd.

SEHK:02315
