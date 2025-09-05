Andersen Consulting renforce ses capacités technologiques de bout en bout grâce à une collaboration avec FirstQA Systems

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting a choisi de renforcer ses capacités en matière de transformation numérique et d’intelligence artificielle (IA) en passant un accord de collaboration avec FirstQA Systems, un fournisseur de services technologiques de premier plan, reconnu pour son expertise dans les domaines de l’IA d’entreprise, de la transformation numérique et de la cybersécurité.

Basée au Japon depuis 2011, FirstQA Systems K.K. est une société de services technologiques axée sur le conseil qui soutient des entreprises du classement Fortune 500 et des multinationales en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. L’entreprise est spécialisée dans l’IA, la transformation numérique (en s’appuyant sur les plateformes ServiceNow, SAP et Salesforce) ainsi que dans la cybersécurité des technologies de l’information et des technologies opérationnelles. Par l’intermédiaire d’une entreprise de son groupe, Himitsu Lab Limited, FirstQA Systems propose des solutions d’IA agentique de nouvelle génération, optimisées par le cadre de développement unifié (Unified Development Framework, UDF™) HIMITSU8™. Son expertise sectorielle couvre le secteur de la fabrication, l’industrie pharmaceutique, ainsi que les services bancaires et financiers.

« Notre collaboration avec Andersen Consulting marque une étape passionnante dans la transformation de notre entreprise », a déclaré Naveen MV, directeur général de FirstQA Systems K.K. « Grâce à notre startup studio, Himitsu Lab Limited, nous avons été des pionniers dans le domaine des systèmes d’IA agentique basés sur l’intelligence cognitive, raisonnée et contextuelle. Ces systèmes sont conçus non seulement pour automatiser, mais aussi pour réfléchir, s’adapter et optimiser la prise de décision à l’échelle de toute l’entreprise. Grâce à notre accord passé avec Andersen Consulting, nous pouvons associer cette expertise technologique à un conseil de premier ordre et offrir aux organisations de nouvelles façons d’optimiser leurs opérations et de stimuler une croissance durable. »

« Alors que nos clients accélèrent leurs programmes numériques, la demande en termes de précision, de rapidité et d’intelligence évolutive est à son plus haut niveau », a confié pour sa part Mark L. Vorsatz, président et chef de la direction d’Andersen. « Notre collaboration avec FirstQA Systems renforce notre capacité à proposer des solutions de pointe dans des secteurs où complexité et haute disponibilité convergent. Leur expertise approfondie en IA, en cybersécurité et en plateformes infonuagiques d’entreprise, conjuguée à leur travail innovant au sein du startup studio Himitsu Lab, accroît nos capacités de conseil à l’échelle mondiale. »

Andersen Consulting est un cabinet de conseil international qui propose une gamme complète de services dans les domaines de la stratégie d’entreprise, des affaires, de la technologie et de la transformation basée sur l’intelligence artificielle, ainsi que des solutions en matière de ressources humaines. Présent dans plus de 600 sites par le biais de ses cabinets membres et cabinets collaborateurs, Andersen Consulting s’intègre au modèle de service multidimensionnel d’Andersen Global, offrant une expertise de classe mondiale dans les domaines des services-conseils, de la fiscalité, du droit, de l’estimation et de la mobilité internationale, le tout via une plateforme mondiale comptant plus de 20 000 professionnels à travers le monde. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite qui fournit des solutions de conseil par l’intermédiaire de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs basés dans le monde entier.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.