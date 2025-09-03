-

IQM Quantum Computers haalt meer dan $ 300 miljoen op in een Serie B-financieringsronde onder leiding van de Amerikaanse investeerder Ten Eleven Ventures met sterke steun van Tesi

  • Dit is de grootste Serie B-financiering ooit in de quantumindustrie, zowel in Europa als daarbuiten.1
  • De financiering zal de groei van IQM in de VS en andere wereldwijde markten versnellen, nu quantumcomputing steeds meer in productie wordt genomen.
  • Het zal ook de ontwikkelingsroute van IQM naar foutcorrectie verder bevorderen.

Jan Goetz, Co-CEO and Co-founder of IQM, emphasised the importance of the announcement by highlighting how the funding will accelerate its expansion in the U.S. and other global markets, as well as its development roadmap towards quantum error correction.

ESPOO, Finland--(BUSINESS WIRE)--IQM Quantum Computers, een wereldleider in full-stack supergeleidende quantumcomputers, heeft vandaag aangekondigd dat het $ 320 miljoen (€ 275 miljoen) aan durfkapitaal heeft opgehaald, waarmee de totale tot nu toe opgehaalde financiering op $ 600 miljoen komt.

