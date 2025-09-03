IQM Quantum Computers haalt meer dan $ 300 miljoen op in een Serie B-financieringsronde onder leiding van de Amerikaanse investeerder Ten Eleven Ventures met sterke steun van Tesi

ESPOO, Finland--(BUSINESS WIRE)--IQM Quantum Computers, een wereldleider in full-stack supergeleidende quantumcomputers, heeft vandaag aangekondigd dat het $ 320 miljoen (€ 275 miljoen) aan durfkapitaal heeft opgehaald, waarmee de totale tot nu toe opgehaalde financiering op $ 600 miljoen komt.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.