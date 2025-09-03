IQM Quantum Computers haalt meer dan $ 300 miljoen op in een Serie B-financieringsronde onder leiding van de Amerikaanse investeerder Ten Eleven Ventures met sterke steun van Tesi
- Dit is de grootste Serie B-financiering ooit in de quantumindustrie, zowel in Europa als daarbuiten.1
- De financiering zal de groei van IQM in de VS en andere wereldwijde markten versnellen, nu quantumcomputing steeds meer in productie wordt genomen.
- Het zal ook de ontwikkelingsroute van IQM naar foutcorrectie verder bevorderen.
ESPOO, Finland--(BUSINESS WIRE)--IQM Quantum Computers, een wereldleider in full-stack supergeleidende quantumcomputers, heeft vandaag aangekondigd dat het $ 320 miljoen (€ 275 miljoen) aan durfkapitaal heeft opgehaald, waarmee de totale tot nu toe opgehaalde financiering op $ 600 miljoen komt.
