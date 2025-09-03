-

iBASIS從Telstra International收購全球語音、IPX及消息批發資產，並簽署提供這些服務的長期協議

  • 擴大亞太地區業務版圖，強化全球布局
  • 鞏固一級本土營運商首選合作夥伴的地位
  • 推動國際批發電信市場整合
  • 加快iBASIS的成長軌跡
original 從左至右：Telstra International執行長Roary Stasko；iBASIS執行長Patrick George

從左至右：Telstra International執行長Roary Stasko；iBASIS執行長Patrick George

巴黎和雪梨--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球首屈一指的營運商及數位企業通訊解決方案供應商iBASIS今日宣布，已與Telstra簽署資產買賣協議(APA)，將收購Telstra International的批發語音、行動及消息客戶合約。

該交易尚需獲得監管核准，代表iBASIS的商業規模、地理涵蓋範圍及亞太地區客戶組合的重大擴充，不僅強化了其在香港和新加坡的業務布局，還首次進軍澳洲和紐西蘭市場。此外，iBASIS將獲得Digicel Pacific（Telstra International投資組合的一部分）國際批發語音服務的獨家權利，涵蓋巴布亞紐幾內亞、斐濟、薩摩亞、東加、瓦努阿圖和諾魯。

該交易進一步鞏固了iBASIS一級本土營運商國際批發服務首選合作夥伴及國際批發市場整合者的地位。

「與iBASIS的長期合作提供了一個策略機會，既能強化我們的全球競爭力，又能確保國際語音客戶的服務連續性和品質。我們完全相信iBASIS能夠為我們的批發和零售客戶提供順暢銜接的服務連續性，其在服務提供方面的良好記錄和全球專業知識就是強力支撐。」Telstra International執行長Roary Stasko表示。

iBASIS執行長Patrick George表示：「我們非常驕傲能與Telstra合作。這是iBASIS持續推進整合策略的重要里程碑。該交易加快了我們的成長進程，並強化了我們身為全球批發領域獨特領導者的地位。它驗證了我們身為全球批發通訊獨立專家的模式價值——該模式以高效能語音和行動平台為基礎建構，並擴大了我們在亞太地區的影響力和業務布局。」

此次交易涉及高價值客戶合約的轉讓，以及一支經驗豐富的國際商業和營運專業團隊的加入。iBASIS致力於確保順暢轉換，為所有客戶提供不間斷的服務品質。在整合過程中，現有客戶關係將保持不變並獲得全面支援。

該交易尚待監管核准，可望於2025年底前完成。Dohan Advisory在交易中擔任iBASIS的財務顧問。

關於iBASIS
iBASIS是一家首屈一指的通訊解決方案供應商，協助全球營運商和數位企業實現業績提升與轉型。身為首家獨立通訊專家和一級IPX供應商，iBASIS涵蓋800多個LTE目的地，目前在全球28個據點為1000多家客戶提供服務。iBASIS致力於全球連接、品質和安全性的最佳化，協助客戶在語音、SMS A2P消息、行動資料、5G漫遊和物聯網領域實現高報酬。

關於Telstra International
Telstra International是亞太地區值得信賴的數位基礎設施和連接合作夥伴，也是擁有深厚澳洲本土底蘊的頂尖電信和科技公司Telstra的全球分支。Telstra International提供安全可靠的連接解決方案，滿足數千家科技、企業和批發客戶不斷成長的需求。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒體連絡人
Jason McGee-Abe
26FIVE Global Lab
iBASIS@26FIVE.com
+44 7970 237682

