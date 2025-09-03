-

Infobip e Virgin Atlantic velocizzano il check-in online a London Heathrow grazie alla messaggistica di WhatsApp

L'innovativa soluzione basata su WhatsApp snellisce le code in aeroporto e semplifica i viaggi dei passeggeri

DIGNANO, Croazia--(BUSINESS WIRE)--La piattaforma di comunicazione globale Infobip ha avviato una collaborazione con Virgin Atlantic mirata ad aumentare nettamente la velocità del check-in online per i passeggeri in partenza dall'aeroporto di Londra Heathrow grazie a un'innovativa soluzione di messaggistica su WhatsApp. Basata su Moments, la piattaforma di coinvolgimento dei clienti targata Infobip, questa procedura più rapida e comoda per il check-in migliora l'esperienza dei passeggeri e al contempo aumenta l'efficienza operativa.

Per incoraggiare i passeggeri a effettuare il check-in prima dell'arrivo in aeroporto, questa innovativa soluzione invia un messaggio WhatsApp contenente il link diretto all'app o al sito web della compagnia aerea; per chi non fosse raggiungibile tramite WhatsApp, il sistema passa automaticamente agli SMS e garantisce così la massima copertura.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Marcelo Nahime
marcelo.nahime@infobip.com

Bojana Mandić
Bojana.Mandic1@infobip.com

